空軍上校遭控圖利判無罪 檢上訴二審駁回

去年底派駐美國的空軍諶姓上校，民國104年任職花蓮空軍基地時，因隱瞞親屬關係，指示下屬採購姊姊花店花卉，一審法院判決未構成圖利罪，花蓮高分院日前駁回上訴，全案可上訴。

諶姓上校104年任職空軍第401戰術混合聯隊（現為空軍第5戰術混合聯隊）照相技術隊長期間，為籌辦68週年隊慶，分別在紀念衫採購、遊覽車租金請購案，浮報價格，涉嫌違反使公務員登載不實文書罪遭起訴。

另外，隊慶布置場地需添購花卉，諶姓上校指示下屬向指定花店採購，隱瞞與花店老闆娘是姐弟關係，涉犯貪污治罪條例圖利罪遭起訴。

花蓮地方法院107年判決，諶姓上校採購浮報價格2案，犯公務員登載不實文書罪，各處有期徒刑1年，應執行有期徒刑1年6月，緩刑2年；圖利罪部分，法官認為，採購價格經合理估算，訂單本質無從獲利，不足證明諶姓上校藉此圖利，獲判無罪。檢察官不服上訴。

花蓮高分院日前判決指出，諶姓上校於服務機關向姊姊花店採購交易，未遵守利益衝突迴避法，但依卷內證據無法證明因採購獲取不法利益。

判決書指出，花卉採購估價單、會場花卉照片等經花卉全國聯合會書面鑑定，估價單價格比鑑定價格更便宜，與貪污治罪條例圖利罪不符，駁回檢察官上訴，全案可上訴。

諶姓上校向姊姊花店買花未構成貪污，法務部仍依違反公職人員利益衝突迴避法第6條及第10條規定，向諶姓上校裁處罰鍰50萬元。

諶姓上校為空軍官校83年、巴拉圭國家戰院103年班、巴拉圭高等策略學院碩士，歷任分隊長、駐美國軍售連絡官等職，去年底再度派駐美國。