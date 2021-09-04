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雲林首例！北港鎮長蕭永義貪汙1審就被懲戒法院判撤職

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

雲林縣北港鎮長蕭永義涉嫌「販賣職務」，向有意到清潔隊工作的人，包括里幹事的家人想要工作，也照收120萬元到150萬元不等賄款，合計收賄750萬元，讓6人獲得清潔隊工作，今年6月被雲林地院依貪汙罪判10年2月，依地方制度法1審判刑只停職處分。但懲戒法院最近對蕭案完成審理並作出撤職停止任用3年的判決，成為雲林首位1審面臨被撤職的地方首長。

蕭永義涉嫌收受賄賂共6罪，雲林地方法院今年6月29日判決每罪7年6月，合計應執行10年2月，褫奪公權8年，不法所得750萬元沒收。蕭永義於今年7月9日被雲林縣政府依地方制度法處以停職處分，並派蕭的姊姊蕭美文代理北港鎮長職務。

監察院也在今年7月27日全數監委通過對蕭永義的彈劾案，並送交懲戒法院（前身為公務員懲戒委員會）審理，懲戒法院認為蕭永義除觸犯刑法，也違反公務人員服務法規定，為維護公務紀律，有懲戒必要，因此判決撤職並停止任用3年。

懲戒法院以清潔隊員錄用為例，一名里幹事得知鎮公所清潔隊將有正式隊員職缺，為讓患有輕度智能障礙的兒子能獲選，2019年9月間向蕭永義請託。蕭在接受請託後，向該里幹事說「趕快帶妳兒子去體檢」、「妳兒子這樣，可能要花」。里幹事領會需要付錢才能通關。同年10月15日在自己的辦公桌滑鼠旁發現1張紅色名片，上面夾著白色小便條寫著「120」，她向蕭確認，蕭簡單回應「嗯」，她才了解行情，領了錢後透過白手套轉手給蕭。

對於停職中的蕭永義被懲戒法院判決撤職，雲林縣府民政處長張政國表示，依地方制度法涉及貪汙罪1審判處有期徒刑者予以停職處分，判刑確定者才予免職，過去曾有公務員一審期間仍可支領半薪，直到最後判刑確定無罪後，再核補薪資，因該案仍上訴中，加上雲林未曾有過1審就撤職的先例，將在接到相關文件後再處理。

一審被判有罪的北港鎮長蕭永義目前停職中，如今又被監察院懲戒法院判決撤職。記者蔡維斌／翻攝
一審被判有罪的北港鎮長蕭永義目前停職中，如今又被監察院懲戒法院判決撤職。記者蔡維斌／翻攝

公務員 北港

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