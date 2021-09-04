騎士摔車控路面不平 北市府新工處遭判國賠

中央社 / 台北4日電

沈姓民眾騎自行車行經台北市承德路7段413巷時摔車受傷，他指控路面高低不平，請求國家賠償。士院認為，北市府新工處管理有欠缺，日前判新工處賠償騎士14萬餘元，可上訴。

士林地方法院判決書指出，沈姓民眾提起國家賠償訴訟主張，他於民國109年7月31日上午6時許，騎乘自行車行經台北市北投區承德路7段413巷，因後方大車按鳴喇叭而靠右騎乘，卻因路面不平而摔車受傷。

沈姓民眾主張，他受有右手腕遠端橈骨粉碎骨折、全身多處擦傷等傷害，進而支出醫療費、照護費並受有薪資減損；台北市政府工務局新建工程處對於案發地點路面設置管理有欠缺，請求賠償新台幣45萬餘元。

新工處則主張，案發時晴朗無雨，且案發巷口設置大型車輛進出請小心駕駛的警告標語，沈姓民眾應是為閃避大型車，又突遇彎道反應不及，而操控不慎發生事故，與路面高低無關，請求法院駁回沈姓民眾之訴。

承審法官認為，新工處對轄內道路路面負有設置管理的義務，若發現道路高低不平，自應加以抹平、填補，或設置標誌、標線警示，但現場照片顯示事故地點的路面高低差約5.5公分，落差明顯，且該處並無標誌、標線，認定新工處設置管理有欠缺，應負損害賠償責任。

但法官也認為，案發地點車道寬約8.8公尺，供車輛雙向通行，仍尚有3公尺剩餘空間，案發時天明且無雨，沈姓民眾可清楚辨別路況，卻僅為閃避後方車輛，一昧靠右駛離路面，對事故發生應負擔5成責任。

判決書指出，沈姓民眾得請求醫療費用、薪資減損及15萬元的精神慰撫金，總計29萬2590元，但因沈姓民眾也負有5成責任，僅判新工處賠償14萬6295元，仍可上訴。

北市 薪資

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