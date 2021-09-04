揪眾押人持械砸傷右眼失明 台南男賠償95萬被判3年4月

葉姓男子前年4月間因故夥同3名男子，到台南市中西區某海產店把李姓男子帶走，上車後以衣物罩住頭部毆打，強押李到高雄茄萣區處所限制行動，還持不明器械毆打，猛砸眼部，直到發現李眼睛不斷流血，才陪同李搭車送醫急診，但右眼球破裂而失明，事後賠償95萬元達成和解，台南地院認葉 犯剝奪他人行動自由、傷害致重傷罪，應執行3年4月徒刑，可上訴。

案發當時，李同行在海產店內飲酒的友人證稱，有人打電話給李，李回答在海產店吃消夜，過了差不多半小時，就有兩男一同進入店內，直接走到李身旁，並對他說「我們出來說個話」，李表示說在這裡說就好，對方則說出來外面講比較好，並用手拍其肩膀後，李就自動起身跟著起身走出店。友人見李跟上車，想一同上車，對方表示不會傷他，李就被載走了，友人結完帳開車跟上，該車已不見蹤影。

有證人供稱，葉跟朋友開車來載他，但葉的友人都不認識，說到了海產店葉就下車找一個人出來後推他上車；上車後葉與那個人就對罵，雙方口氣就很差，他看到兩人有糾紛，因為當時他有喝酒且還在假釋中，所以就下車。

檢警調查，前年4月7日凌晨4時多，葉等人將李強押上車，開往高雄市茄萣區某處所，強行將李押至2樓，隨即將罩在李頭上衣服扯下，葉等人徒手或持不明器械毆打，猛砸眼部，直見李眼睛不斷流血才住手，並由葉陪李搭車前往奇美醫院急診。

經醫院診治，發現李右眼角鞏膜破裂，右眼視力無光覺、右眼球破裂傷，經手術縫合後出院，門診追踪檢查治療，右眼球呈萎縮無功能。

台南地院合議庭審酌，葉因違反槍砲彈藥刀械管制條例、詐欺罪，分別經減刑並定應執行4年10月徒刑，2013年1月底縮短刑期假釋付保護管束，執行完畢滿5年未幾，即再犯本案。葉與李雖非熟識，並無仇怨，僅為不明原因即與友人將李強押至高雄市茄萣區某處，聯手毆打，在未多加思考情形下，以不明器械往其右眼重擊，致一眼失明重傷害，身體心理所受創傷甚鉅。