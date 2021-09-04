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水管老化導致鄰居天花板漏水 屋主判賠5萬元

中央社 / 台北4日電

台北市家住1樓的杜姓民眾不滿2樓水管老化耗損，導致浴室天花板漏水，起訴求償。士院認定，2樓水管缺失導致漏水並侵害1樓住戶居住安寧，日前判共同持有的陳姓屋主等3人賠償5萬元。

杜姓民眾向法院主張，2樓房屋排水管老化耗損，導致1樓浴室天花板自民國108年10月起開始漏水，2樓屋主109年8月才開始修繕，但漏水已造成環境潮濕及生活不便，請求2樓屋主賠償精神慰撫金新台幣40萬元及天花板修繕費用。

一審士林地方法院內湖簡易庭判決指出，2樓屋主應賠償天花板修繕費用7500元，另審酌漏水程度、雙方經濟狀況，判2樓屋主（房子由陳姓兄弟姊妹共同繼承）賠償杜姓民眾5萬元精神慰撫金。

案經2樓屋主針對判賠慰撫金部分上訴，二審由士院合議庭審理；2樓屋主辯稱，案發公寓屋齡超過40年，水管缺失可能是地震等不可抗力因素造成，1樓漏水處位於浴室，但1樓屋主不可能每天待在浴室，對於生活作息沒有影響。

二審審理後認為，2樓屋主疏於管理、維護水管，導致1樓房屋漏水，使得1樓屋主必須在天花板黏貼塑膠袋承接漏水，且因漏水導致浴室長期潮濕、滋生蚊蟲、氣味難耐，已對1樓屋主日常生活明顯造成干擾及不便。

二審判決指出，2樓屋主侵害1樓住戶居家安寧的人格利益，超越一般人社會生活所能容忍的程度，1樓住戶因而精神痛苦，自得請求非財產上的損害賠償，審酌漏水狀態為斷斷續續而非持續不斷，仍判2樓屋主賠償慰撫金5萬元。全案不得上訴。

漏水 老化

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