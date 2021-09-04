知名指揮家溫以仁提告文化部 求償國賠遭判敗訴

知名指揮家溫以仁向文化部提告國賠，指出他參與文化部管理的國立傳統藝術中心2009年辦理的「專任指揮」甄選獲得頭名，卻因甄選小組偽造紀錄使甄選結果從缺，從缺原因更被抹黑為他造假學歷，文化部得知此事後亦未依法懲戒甄選人員，因此向文化部提告國賠一百萬元。新北地方法院日前作出判決，認為溫以仁應向傳藝中心直接求償，另抹黑部分溫以仁未盡舉證責任，說明甄選人員如何抹黑，因此判決敗訴。

溫以仁主張，他原本擔任傳藝中心音樂總監，傳藝中心為摘除他的職務，2009年舉辦「專任指揮」甄選，他獲得頭名，卻遭甄選小組以不法手段抹黑，還找來媒體報導從缺原因為學歷造假，他向傳藝中心長官、文化部反映都沒用，文化部還出手負擔甄選小組的訴訟費用，更協助拒絕提供資料、甚至造假資料，讓他蒙受其害12年，向文化部提告國賠，要求賠償1百萬元，並在官網首頁、四大報刊登道歉啟事。