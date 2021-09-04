當時的狠勁呢?!男殺人未遂不入監 遇警盤查變縮頭烏龜

林姓男子為朋友出氣持西瓜刀狂砍對方人馬，導致對方肚破腸流，躺臥在地，一審遭士林地方法院判處3年6月有期徒刑。豈料林未上訴，也不願入監服刑，準備亡命天涯，卻因一次的違規騎車上人行道遭內湖分局港墘派出所警員盤查，又想逃逸不成遭逮。警方將他解送歸案。

2019年3月4日晚上，林男（29歲）為幫朋友出氣，跟著朋友約對方出來談判，過程中一言不合，林男涉嫌持30公分長的西瓜刀狂砍對方人馬，砍到對方小腸破裂、肺部破裂、右手骨折，對方肚破腸流躺臥在地，急救數天後，好在免於一死。

林男一審被士林地方法院判處3年6月有期徒刑，因未上訴，判決定讞，林卻不肯到案執刑，今年2月26日士院對他發布通緝。