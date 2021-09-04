男駕車違規拒檢猛灌水 遭制止竟朝女所長潑水還辱罵

曾姓男子去年8月11日凌晨1時多駕車搭載女性友人行經台南市安南區安中路與海佃路口，因停等紅燈時超越停止線，當時派出所女所長發現後欲上前攔檢盤查，瞥見他與友人似乎更換乘坐位置且有飲水動作，所長上前阻止，他竟以水瓶內水潑灑所長，還辱罵「恁X機X…」等穢語，當場被逮捕，他反過頭來質疑其適法性，但不為法官所接受，認他犯侮辱公務員罪判4月徒刑。

台南地院審理時，當庭勘驗現場光碟，發現曾為警攔查後，口氣即顯不耐，並數度以向同行友人辱罵或抱怨方式，暗諷現場員警，且對員警語出不滿。員警上前盤查時，他逕自喝水，不理會員警制止及下車要求，甚以手阻擋員警，過程中並多次接著員警語尾，辱罵「恁X機X、恁XX機X、恁XXX（均台語）」等穢語。

曾坦承，當時以水瓶內的水潑灑員警，並以「恁X機X…」等穢語辱罵在場員警，但他否認侮辱公務員犯行，他辯稱，員警執行職務過程並非適法，且構成人身自由不法侵害，員警顯非依法執行職務。

曾姓女所長說，當時她跟蔡姓警員執行勤務，走海佃路南往北直行，看到右手邊安中路口轎車紅燈，超越停止線還一直前進，她就搖下窗揮手示意，要他路邊停車，他沒有動停在路中央，她就下車，她看到副駕駛座是一個穿亮色系上衣的人，車子晃動，看到副駕駛座的人換到駕駛座，她就跑去駕駛座那邊，開門是一位穿亮色系衣服的女性，她看到腳踏墊還有男生的大拖鞋，這種狀況依經驗判斷，都是酒駕替換駕駛。

所長指出，她跟曾說，請他下車要盤査，他無視於警察，拿了一瓶不明液體要喝，雖然外觀看起來是水，但無法確定；她說，對方一直要喝，她出聲制止，他不理一直要喝，後來她伸手壓住瓶身，制止他喝，未料，他故意反手用力把水潑向她的臉，並不是不小心潑到，因此要以妨害公務逮捕他，但他一直往裡縮，並有罵他們，聽起來像是辱罵「你娘機掰」。

面對曾指控員警並非依法執行職務，法官認為，因曾遭攔查後，情緒激動且持續抗拒、辱罵，為查明其身分或相關證件，並為防止曾有激烈動作，而以手壓制曾並上銬的行為，應認屬對人民權益侵害最少的適當方法，且未逾越所欲達成執行目的的必要限度。