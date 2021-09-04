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變種病毒假訊息又開始流傳轉發 雲林警全力掃蕩
近來疫情假訊息又開始流傳，最近雲林地區網傳「這幾個月在廈門檢驗出台灣訪客PCR為Delta變種陽性的个案有數十人…」，雲林縣警察局昨天發布新聞稿鄭重澄清，這是錯誤的假訊息，請網友勿再轉傳，以免觸法，警方也將開始再加強清查假訊息，以保障民眾安心。
疫情持續流行，但隨著確診數變成個月數，民眾防疫心較為鬆懈，但最近變種病毒來勢洶洶，網路又開始傳出假訊息，雲林縣警察局最近清查，發現8月5日在臉書社群「詹氏園地」張貼「這幾個月在廈門檢驗出台灣訪客PCR為Delta變種陽性的个案有數十人，而且多無症狀，而這消息台灣媒體都沒報導…」的訊息。
經經中央流行疫情指揮中心認定為假訊息，雲林縣警察局昨天發布新聞稿嚴正澄清此為錯誤的假訊息，請民眾勿再轉傳與散布，以免觸法遭罰。
雲林縣警察局今天隨即報請雲林地檢署指揮偵辦及展開調查，並通知散佈訊息的詹姓涉嫌人到案，詹供稱「主要是要提醒大家注意病毒肆虐，非故意造謠」，詢後仍依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送雲林地方檢察署偵辦。
雲林縣警察局長朱宗泰表示，疫情資訊以指揮中心公布為主，民眾接獲來源不明的訊息時，可透過疾管署全球資訊網、疾管家Line官方帳號、疾管署臉書專頁等管道查證最新疫情資訊。防疫期間，如有隨意製造、散布或轉傳有關疫情之謠言或不實訊息，警方將依法速查嚴辦，最重可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣300萬元以下罰金。
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