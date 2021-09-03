她在直播台說與導師親密 數學老師與她嘿咻判刑

中市某國中數學老師阿仁（化名），去年利用兼任班級導師的身分，以導師職權准女學生小秋（化名）請假後，騎車載她到住處發生4次性關係，並誘女學生自拍裸照傳給他，女學生在直播平台上透露與導師親密舉動，校方通知女學生父母報警查獲，台中地院依妨害性自主罪將阿仁判刑3年10月。

合議庭審酌，阿仁擔任小秋的數學教師兼任班級導師，案發期間已30餘歲並非年輕識淺，且自身亦有女友，本應謹守師生及男女分際，明知小秋未滿14歲，對於性自主、個人隱私保護判斷能力尚未成熟，為滿足私慾，與小秋性交行為，又引誘她拍攝裸露下體照片供他觀覽，所為惡劣。

法官審理時，阿仁表示願意以80萬至100萬元賠償，然因未能獲得被害人及家屬諒解及賠償金額差距過大，迄今未達成和解或彌補其行為所造成傷害，法官予以判刑。

判決書指出，阿仁於去年在中市某國中擔任教師職務，且為女學生小秋的數學教師兼任班級導師，於去年8月4日、13日、9月7日，利用導師職權為小秋完成請假手續後，騎機車載小秋至他的住處，發生性關係。

去年8月20日，阿仁又與小秋發生性關係，並於性交過程中，以手持密錄器或將密錄器置於臥室床頭櫃方式，拍攝雙方發生性交行為之過程。去年9月6日，阿仁與小秋聊天時，傳送「再來我要射了，我要看」等訊息，引誘小秋自行拍攝並傳送裸露下體之猥褻照片供他觀覽。