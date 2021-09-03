逃稅領光6千萬存款 物流公司老闆還改負責人仍被管收

凱耀國際物流公司多次欠稅，被國稅局查獲後追繳欠稅與罰鍰等共新台幣484萬餘元，老闆鄭男拒絕繳納，更變更公司負責人、將公司存款帳戶提領一空企圖脫產，被行政執行署新北分署昨天向新北地方法院聲請管收3月獲准。

年僅39歲的鄭男經營物流公司事業有成，2014年11月至2015年8月間獲利合計2464萬餘元，公司卻漏開統一發票、漏報銷售額，國稅局查帳發現，追討漏稅與罰鍰等484萬餘元，2017年案件移送新北執行署行。

鄭男得知被查獲逃漏稅便開始脫產，不僅陸續在一年多內將公司帳戶存款6千多萬元分20次提領一空，更將物流公司負責人改為成他人，案件移送新北分署後，執行其銀行存款、債權等財產僅徵得進13萬餘元。