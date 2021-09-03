罪犯強制工作侵害人身自由、尊嚴？ 柯賜海也聲請釋憲

刑法規定「有犯罪之習慣或因遊蕩或懶惰成習而犯罪者，於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作。」最長可強制工作4年6月，而組織犯罪防制條例、竊盜犯贓物犯保安處分條例也有相關規定，甚至可達5年之久，引發侵害人性尊嚴、人身自由與一罪二罰爭議。大法官定10月12日在憲法法庭刑言詞辯論。

有「抗議天王」稱號的柯賜海，因犯偽造私文書罪遭判刑，也須強制工作3年，他也是釋憲聲請人之一。

2001年時，大法官曾就「組織犯罪條例強制工作之規定違憲？」作出釋字528號解釋，當時認為設強制工作的規定，是藉以補充刑罰不足，協助更生人再社會化，為違憲。

本次大法官併案審理34件聲請案，聲請人除人民、法官外，還有最高法院刑事第一庭，將討論的是刑法第90條、竊盜犯贓物犯保安處分條例及組織犯罪防制條例第3條第3項等規定。大法官將請主管機關和犯罪學者就強制工作是否具有預防犯罪的效果加以說明，若個人、團體及機構想以法庭之友身分提供書面意見者，於10月1日前寄送大法官書記處。

台大法律學院教授許恒達曾在「論保安處分之強制工作」一文中指出強制工作是實務上運用最多、最廣的保安處分，強制工作雖不是刑罰，但畢竟是規範在刑法典中的制裁系統之一，效果與作用是否適切，有深入研究的必要。

許指出，什麼樣的情況才稱得上「有犯罪之習慣」？什麼樣的犯罪人是「因遊蕩或懶惰成習而犯罪」？強制工作是否真正發揮預防犯罪的實際效果？如果預防功能有限，是否應該廢除或修正強制工作的相關規範？

本次言詞辯論爭點題綱為： （壹）下列法律所規定之強制工作，是否侵害人性尊嚴？或侵害憲法第8條所保障之人身自由？或違反一罪不二罰原則？ 一、刑法第90條規定之部分 （一）1935年1月1日制定公布、自同年7月1日施行之刑法第90條規定：「（第1項）有犯罪之習慣或以犯罪為常業或因遊蕩或懶惰成習而犯罪者，得於刑之執行完畢或赦免後，令入勞動場所，強制工作。（第2項）前項處分期間，為3年以下。」 （二）2005年2月2日修正公布、自2006年7月1日施行之刑法第90條規定：「（第1項）有犯罪之習慣或因遊蕩或懶惰成習而犯罪者，於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作。（第2項）前項之處分期間為3年。但執行滿1年6月後，認無繼續執行之必要者，法院得免其處分之執行。（第3項）執行期間屆滿前，認為有延長之必要者，法院得許可延長之，其延長之期間不得逾1年6月，並以一次為限。」 二、組織犯罪防制條例第3條第3項規定之部分 （一）1996年12月11日制定公布之組織犯罪防制條例第3條第3項規定：「犯第1項之罪者，應於刑之執行完畢或赦免後，令入勞動場所，強制工作，其期間為3年；犯前項之罪者，其期間為5年。」 （二）2017年4月19日修正公布之組織犯罪防制條例第3條第3項規定：「犯第1項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為3年。」 三、竊盜犯贓物犯保安處分條例規定之部分： （一）盜贓條例第3條第1項規定：「18歲以上之竊盜犯、贓物犯，有犯罪之習慣者，得於刑之執行前，令入勞動場所強制工作。」 （二）盜贓條例第5條第1項規定：「依本條例宣告之強制工作處分，其執行以3年為期。但執行已滿1年6個月，而執行機關認為無繼續執行之必要者，得檢具事證，報請檢察官聲請法院免予繼續執行。」 （貳）下列法律所規定法院得為各該裁判之程序，是否違反憲法正當法律程序原則？ 一、刑法第90條第1項有關強制工作之宣告、同條第2項但書免除強制工作處分之執行、同條第3項許可延長強制工作處分，以及第98條第2項免其刑之執行，法院所為宣告、許可延長或免除之程序。 二、組織犯罪防制條例第3條第4項規定：「前項之強制工作，準用刑法第90條第2項但書、第3項及第98條第2項、第3項規定。」 三、盜贓條例第5條第1項規定：「依本條例宣告之強制工作處分，其執行以3年為期。但執行已滿1年6個月，而執行機關認為無繼續執行之必要者，得檢具事證，報請檢察官聲請法院免予繼續執行。」