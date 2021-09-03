快訊

聯電跨足封測業務上下游整合 6點半記者會宣布入股頎邦

中央點名北市漏登死亡個案 黃珊珊坦承疏失

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高國華挨告肇逃 「有先下車賠償女騎士1千元」獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

補教名師高國華去年因撞傷女騎士，雖有停下來查看但未待警察到場就離開，挨告肇事逃逸及過失傷害罪。台北地檢署查出，高國華當時有下車察看，並先賠償對方1000元，認定他無肇逃犯意，且女騎士已撤告，今給予不起訴處分。

檢方調查，去年10月某日晚間，高國華開車行經台北市大安區青田街，因未保持安全距離及注意車前狀況，煞車不及而與前方突然減速的女騎士發生擦撞，女子因此摔倒受傷。高國華當時有下車察看情況，賠償女騎士1000元後就離開。

女騎士認為當下並未達成和解而提告過失傷害及肇事逃逸罪。據了解，高到案後否認犯行，且若要肇逃就當初不會賠錢。檢察官考量偵查期間高與女騎士達成和解，獲撤告，且採信其辯詞，認定沒肇逃犯意，今給予不起訴處分。

補教名師高國華。報系資料照／記者李承穎攝影
補教名師高國華。報系資料照／記者李承穎攝影

高國華 警察 傷害罪

延伸閱讀

老農婦被撞彈飛重摔 急巡田先離開反被控肇逃

機車騎士過台南新化國中前竟狂飆闖紅燈 女騎士遭撞飛

21歲女騎士遭野馬男撞飛重傷 搶救13天宣告不治

斷開高國華不回台發展？　陳子璇一席話吐實情

相關新聞

高國華挨告肇逃 「有先下車賠償女騎士1千元」獲不起訴

補教名師高國華去年因撞傷女騎士，雖有停下來查看但未待警察到場就離開，挨告肇事逃逸及過失傷害罪。台北地檢署查出，高國華當時...

檢察官求判死！長孫冷血殺嬤奪產442萬被訴 法官裁定羈押禁見

長孫阮哲夫在阿公7年前過世後，貪圖阿嬤鉅額遺產，6年前殺害阿嬤郭婦，盜領312萬存款，並詐領阿嬤的130萬保險解約金，檢...

影／收恐嚇信被要求陪睡生小孩 黃捷：這是羞辱女性

高雄市議員黃捷施打高端疫苗，近日鳳山服務處陸續接獲不友善電話，甚至出現兩封恐嚇信。黃捷下午在高市議會開記者會，並表示，信...

不法吸金2.8億元 渠通管理顧問業務遭約談

號稱「守護醫生財富」的永達保險王牌經紀人何文瑛，利用高端客戶對其信任，與渠通管理顧問公司黃姓業務掛鉤，以投資「H基金」可獲年息10%為幌子...

「松山之亂」第2波掃蕩 四海幫大哥徐天力遭起訴

四海幫大哥徐天力被控去年間經營賭網站並擔任監檯、暴力討債等工作，台北地檢署調查後，今依妨害自由、賭博、槍砲等罪起訴起訴徐...

嫌犯在派出所作筆錄對警察「比中指」 判拘10日

張姓男子涉嫌竊盜到派出所接受詢問，因在防疫期間未正確配戴口罩，經派出所所長糾正後不滿，對所長比中指，台北地方法院審理，依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。