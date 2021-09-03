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高國華挨告肇逃 「有先下車賠償女騎士1千元」獲不起訴
補教名師高國華去年因撞傷女騎士，雖有停下來查看但未待警察到場就離開，挨告肇事逃逸及過失傷害罪。台北地檢署查出，高國華當時有下車察看，並先賠償對方1000元，認定他無肇逃犯意，且女騎士已撤告，今給予不起訴處分。
檢方調查，去年10月某日晚間，高國華開車行經台北市大安區青田街，因未保持安全距離及注意車前狀況，煞車不及而與前方突然減速的女騎士發生擦撞，女子因此摔倒受傷。高國華當時有下車察看情況，賠償女騎士1000元後就離開。
女騎士認為當下並未達成和解而提告過失傷害及肇事逃逸罪。據了解，高到案後否認犯行，且若要肇逃就當初不會賠錢。檢察官考量偵查期間高與女騎士達成和解，獲撤告，且採信其辯詞，認定沒肇逃犯意，今給予不起訴處分。
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