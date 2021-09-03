不滿女方疏離竟砍殺母親和阿嬤 凶手一審應執行15年6月

台南市27歲黃恩家與29歲詹姓女子有感情糾紛，今年3月16日傳送訊息揚言威脅其人身安全，同月25日清晨7時多持鋼刀潛入，要找詹女談判，躲在3樓時被詹母撞見，涉持刀砍傷詹母及阿嬤，經送醫詹母傷重不治，檢方依殺人等罪起訴，台南地院下午5時宣判，包括殺人、傷害等罪，不可易科部分判15年6月徒刑，可易科罰金9月。

黃恩家自案發後羈押迄今，律師表示，黃在看守所內抄寫經文數百次，也接受心理諮商，逐漸化解內心情緒，也承認犯罪所有客觀事實，無逃亡之虞，並無羈押的必要。經法官詢問，黃表示可提出50萬元具保。他表示，自5年前開始，晚間就難以入眠，現在也是一樣，必須吃安眠藥。最後，合議庭裁定續押。

檢方認黃羈押的理由依然存在，且其鑑定報告當中提及他潛在仍有再犯之虞，仍有羈押的必要性。

詹女委任律師表示，死者家屬迄今對此仍感莫名，無端捲入此案，迄今很難再面對此事，因此，委任她出面，並提出書面陳述意見。律師認同檢方意見，認黃仍有再犯的可能，一旦交保在外，讓被害人無形壓力再增加，請法官秉公處理，量處極刑。

檢警調查，黃恩家因與詹女有感情糾紛，詹女最近有意疏離，對男方傳訊息不予理會，3月16日傳送訊息揚言威脅其人身安全，同月25日7時30分前，黃鋼刀潛入，要找詹女談判，躲在3樓房 間被詹母發現。