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士林分署強力執行滯欠防疫罰鍰專案 不忘助弱勢

中央社 / 台北3日電

行政執行署士林分署執行「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」時，發現王姓街友未戴口罩遭罰3000元，但因經濟困窘無力繳納，即致贈防疫物資，並鼓勵王男找到工作後儘速繳清罰鍰。

法務部行政執行署士林分署今天發布新聞稿指出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防疫工作，自8月17日起展開為期1個月的「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」，並持續關懷弱勢義務人。

士林分署表示，王姓男子因未戴口罩遭裁罰新台幣3000元，但逾期未繳遭移送執行；執行人員發現王男名下無任何財產，走訪戶籍地訪查當地里長，才知道王男近年成為街友，生活困苦。

執行人員昨天找到王男，得知他沒有工作也沒有親友接濟，偶爾領取鄰里發送的愛心便當，但在疫情第3級警戒期間無愛心便當可領，又無餘款購買口罩等防疫物資，日子相當難過，實在沒錢繳交罰鍰。

執行人員隨即致贈口罩、酒精等防疫物資，並告知王男可以協助提供資料給台北市政府社會局，嘗試媒合適合的工作，希望王男能找到適合的工作，得以溫飽度日並有餘力得以儘速繳清罰鍰。

此外，士林分署也發現，一名陳姓男子未戴口罩挨罰，調查後發現陳男已失業多年，執行人員昨天登門訪查並致贈防疫物資；陳男允諾不會再逃避繳納義務，希望能早日清償罰鍰。

士林分署表示，義務人若有困難無法一次清償罰鍰，請主動與分署聯繫洽詢分期繳納，以免財產遭受執行；士林分署也可協助轉介就業服務中心輔導就業，或協助通報當地縣市政府社會局及民間社福機構提供協助。

口罩 疫情

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