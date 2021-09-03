殺阿嬤的長孫辯失蹤 但測謊出阿嬤窒息死的

長孫阮哲在阿公過世後，貪圖阿嬤鉅額遺產，殺害阿嬤郭婦，盜領312萬存款，並詐領阿嬤的130萬保險解約金，他到案後否認殺阿嬤郭婦，辯稱阿嬤失蹤、不知下落，但警測謊時，卻查出阿嬤是「是死掉了」、「窒息死的」，警以「否認弄死奶奶郭婦」，測試結果呈現不實反應。

被告阮哲夫到案後，否認殺害阿嬤，辯稱阿嬤是無端失蹤，迄今不知下落，仍期待阿嬤有回來的一天。起訴檢察官張凱傑請刑事警局測謊專家南下彰化縣警局，在彰警測謊室對阮嫌實施測謊。

測謊專家以熟悉測試法、緊張高點法及區域比對法進行測謊分析，當測謊專家問受測人阮哲夫「你知道你奶奶人在那裡嗎？」，測試結果無法鑑別。

當問及「你最後一次見到奶奶的狀況如何？」、「如果奶奶死掉的話，是怎麼死的」，經測試果，生理譜分別反應在「是死掉了」、「是被窒息死的」（含摀、掐、勒頸）等，造成無法換氣的行為」，經生理圖譜反應研判受測人阮哲夫認知阿嬤是窒息死亡。