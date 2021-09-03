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影／收恐嚇信被要求陪睡生小孩 黃捷：這是羞辱女性

聯合報 / 記者徐白櫻邱奕能／高雄即時報導

高雄市議員黃捷施打高端疫苗，近日鳳山服務處陸續接獲不友善電話，甚至出現兩封恐嚇信。黃捷下午在高市議會開記者會，並表示，信中出現陪睡、生小孩等羞辱女性的文字，「第一時間滿難過的」，病毒才是敵人、不是國產疫苗，也不是打國產疫苗的人，應遏止歪風。

黃捷說，防疫以來大家對於疫苗紛紛擾擾，但是不應該她選擇了某種意疫苗，針對她進行這種言詞恐嚇，除了說要檢舉她外，還有一些性羞辱，用非常過分的言詞來辱罵，她覺得很難過，這種風氣失去理性。

黃捷說，疫情還沒有過去，今天桃園疫情又升級了，病毒才是敵人，不是國產疫苗，也不是打國產疫苗的人，她覺得大家都有選擇疫苗的權利，大家可以自己決定，不應該去干預別人選擇疫苗的權利；打國產疫苗沒有錯，「因為輪到我就去打是一個對的選擇」，盡速地提升自己的保護力、提升群體的免疫力，應該是全民都要有的共識，怎會因為她打了高端就來恐嚇她？

黃捷說，信中出現高端是民進黨疫苗、是垃圾，以及要她陪睡、生小孩這種非常恐怖、語無倫次的言論。黃捷強調，即便她受到恐嚇也不會退縮，會繼續施打高端第二劑；這種拿女性身體開玩笑的事情，不只是對疫苗的羞辱，對她的羞辱，也是對廣泛女性的羞辱，這樣的言詞不應該用來對待任何一個公眾人物。

記者會後，黃捷將信交給鳳山分局員警展開偵辦，警方已鎖定寄信者。

高雄市議員黃捷施打高端疫苗收到兩封恐嚇信，今天下午在高市議會開記者會說明原委。記者徐白櫻／攝影
高雄市議員黃捷施打高端疫苗收到兩封恐嚇信，今天下午在高市議會開記者會說明原委。記者徐白櫻／攝影
高雄市議員黃捷將恐嚇信交給警方。記者徐白櫻／攝影
高雄市議員黃捷將恐嚇信交給警方。記者徐白櫻／攝影

高端疫苗 黃捷 恐嚇

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