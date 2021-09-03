不法吸金2.8億元 渠通管理顧問業務遭約談

號稱「守護醫生財富」的永達保險王牌經紀人何文瑛，利用高端客戶對其信任，與渠通管理顧問公司黃姓業務掛鉤，以投資「H基金」可獲年息10%為幌子，吸金2.8億元。台北地檢署繼聲押禁見何女獲准後，今約談黃男到案說明，全案朝違反銀行法方向偵辦。

何文瑛（56歲）是永達保險經紀人業務儲備處經理，2003年4月投入保險理財領域，客戶以醫界人士為主，她打著「守護醫生財富」的口號，以佛系經營方式，成功在醫界打下江山。渠通公司負責人鍾智傑，與何文瑛是多年老友，知悉何女在醫界人脈豐沛。

兩人從2012年起設局向醫師詐財；鍾男在英國開設境外紙上公司，透過何女向醫生推銷購買「HERCULES債券保本型基金」（簡稱H基金）。每單位一萬美金為門檻，保證年息10%，每年分兩次分紅，每次分5%紅利，可隨時贖回。

許多醫生相信何文瑛的「專業投資理財」，紛紛砸錢購買，起初都有獲分紅，直到突然閉鎖不給贖回，紅利也沒再派發，投資人這才驚覺是場騙局，舉報何女涉及吸金。