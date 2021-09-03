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不法吸金2.8億元 渠通管理顧問業務遭約談

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

號稱「守護醫生財富」的永達保險王牌經紀人何文瑛，利用高端客戶對其信任，與渠通管理顧問公司黃姓業務掛鉤，以投資「H基金」可獲年息10%為幌子，吸金2.8億元。台北地檢署繼聲押禁見何女獲准後，今約談黃男到案說明，全案朝違反銀行法方向偵辦。

何文瑛（56歲）是永達保險經紀人業務儲備處經理，2003年4月投入保險理財領域，客戶以醫界人士為主，她打著「守護醫生財富」的口號，以佛系經營方式，成功在醫界打下江山。渠通公司負責人鍾智傑，與何文瑛是多年老友，知悉何女在醫界人脈豐沛。

兩人從2012年起設局向醫師詐財；鍾男在英國開設境外紙上公司，透過何女向醫生推銷購買「HERCULES債券保本型基金」（簡稱H基金）。每單位一萬美金為門檻，保證年息10%，每年分兩次分紅，每次分5%紅利，可隨時贖回。

許多醫生相信何文瑛的「專業投資理財」，紛紛砸錢購買，起初都有獲分紅，直到突然閉鎖不給贖回，紅利也沒再派發，投資人這才驚覺是場騙局，舉報何女涉及吸金。

據調查，鍾男去年有財務危機時就落跑大陸，所謂的「H基金」根本就不存在。檢調今年7月間發動搜索約談，將何女聲押禁見獲准，今兵分2路搜索並約談黃到案，全案朝刑法詐欺、銀行法非法經營收受存款業務等罪方向偵辦。

渠通管理顧問公司黃姓業務，被控於2020年前涉以召開說明會等手法，吸引民眾投資海外基金，不法吸金約2.8億元。台北地檢署今指揮調查局台中市調處，兵分2路搜索並約談黃到案。圖／本報資料照
渠通管理顧問公司黃姓業務，被控於2020年前涉以召開說明會等手法，吸引民眾投資海外基金，不法吸金約2.8億元。台北地檢署今指揮調查局台中市調處，兵分2路搜索並約談黃到案。圖／本報資料照
號稱「守護醫生財富」的永達保險王牌經紀人何文瑛。圖／翻攝自臉書
號稱「守護醫生財富」的永達保險王牌經紀人何文瑛。圖／翻攝自臉書

吸金 台中市 詐欺

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