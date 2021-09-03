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醫療人員沒戴好口罩挨罰3千元 高雄分署祭扣薪

中央社 / 高雄3日電

法務部執行署高雄分署強制執行未戴口罩民眾罰款，其中前醫療照顧人員曾姓女子因在走道沒戴好口罩，原將遭扣薪水新台幣3000元，但她擔心影響新工作，趕緊以現金先行繳清。

法務部行政執行署去年自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起通令全國各分署，以防疫案件為最優先執行對象，至今已進行多次防疫案件專案執行。

高雄分署指出，今年1月1日起至8月30日移送的未戴口罩案件共有6件，其中3件已全額徵起，另3件則因義務人名下無財產持續追查，並發現其中一名義務人為身障低收入戶，本於「執行有愛，公義無礙」精神，目前已派員前往住處關懷聯繫。

其中，違反規定曾姓女子任職醫療照護機構期間，行經病房走道時，將口罩戴在下巴，遭依法裁罰3000元移送執行，目前查到曾女已轉職某間企業社工作，但她擔心收到扣薪命令影響工作，已先以現金繳清案款。

高雄分署表示，另名林姓女子今年3月間在郵局內未依規定戴口罩，經志工勸導不聽，移送高雄市政府衛生局查核確認裁罰3000元。由於林女逾期未繳，高雄分署受理後扣押其郵局存款，交由移送機關收取款項；另名陳姓男子則是到診所就診時，遭衛生局人員查核開罰，目前已繳清。

高雄分署呼籲，民眾防疫期間務必配合外出全程配戴口罩，保持社交距離，保護自己也保護他人，如因違規遭裁處罰鍰，逾期拒不繳納而移送執行，高雄分署必將迅速依法強力執行。如義務人確實有經濟困難，可向高雄分署申請分期繳納，切勿置之不理。

口罩 衛生局

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