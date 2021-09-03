廖國棟涉貪想解除境管 法院：限制出境到2022年

立委廖國棟貪汙被訴，今年1月以1000萬元交保，三限；廖向法院聲請，不可能冒染疫風險逃亡，交保後定期到警局報到，不必再境管；台北地方法院認為，廖仍有逃匿之虞，裁定本月15日起延長限制出境8個月到明年5月。可抗告。

依起訴資料，太流公司前董事長李恆隆因與遠東集團負責人徐旭東就SOGO百貨股權有爭議，希望藉由立委邀請相關部會業務報告、質詢、預算審查施壓經濟部，以順利重新取回SOGO經營權。

李恆隆2015年委託是知公司「白手套」郭克銘與廖國棟的助理丁復華聯繫廖，廖自2015年3月至2020年7月連續就太流增資爭議質詢官員、提出法律修正案 、刪除或凍結預算及召開公聽會，檢調查出廖對價收賄790萬元。

廖前次的限制出境將屆，法官日前函詢廖的意見。廖的律師回稱，是助理丁復華利用國會辦公室主任的職務假藉廖的名義在外收賄。

廖的律師說，廖被指控的犯罪事實已證據調查完畢，沒有湮滅事證可能，且現今肺炎疫情侵襲，許多國家都限制外國人入境，廖已67歲高齡，有多重慢性病，無逃亡海外可能，無再延長限制出境、出海的必要。

法官審酌認為，海外肺炎疫情固較國內嚴重，但並非所有國家都限制入境，目前仍有相當理由認廖有逃亡之虞，裁定延長境管8個月。