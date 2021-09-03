北港鎮長賣清潔隊員缺收750萬 判刑10年2月外還遭撤職

雲林縣北港鎮鎮長蕭永義多次「販賣」清潔隊員職缺，收下750萬元不法利益，監察院7月27日全數通過3名監委所提的彈劾案，移送懲戒法院。懲戒法院審理後，判蕭撤職，並停止任用3年。

蕭永義自2018年12月25日起擔任北港鎮鎮長，卻多次濫用清潔隊員人事進用及核定之權，要求、期約、收受賄賂，進用蔡姓等6人當清潔隊正式隊員，拿了750萬元對價的金額。監委認為蕭敗壞官箴，違失情節重大，監委張菊芳、葉宜津、王麗珍提案彈劾。

蕭永義去年10月28日遭羈押而停職，後因交保停止羈押而在今年3月12日復職。雲林地方法院審理後依貪汙治罪條例判蕭10年2月徒刑，褫奪公權8年，蕭7月9日又停職。

監察院調查期間兩度約請蕭永義到院說明，但蕭都請假未到，僅提出書面意見。

以進用李姓清潔隊員為例，一名里幹事得知鎮公所清潔隊將有正式隊員職缺，為了讓有輕度智能障礙的兒子能獲選，2019年9月間向蕭永義請託，以便就近照顧家裡和找到穩定的工作。蕭在接受請託後，向這名里幹事說「趕快帶妳兒子去體檢」、「妳兒子這樣，可能要花」里幹事領會需要付錢才能通關。

里幹事在同年10月15日在自己的辦公桌滑鼠旁發現1張紅色名片，上面夾著白色小便條寫著「120」，她向蕭確認，蕭簡單回應「嗯」，她才了解行情，領了錢後透過人轉手給蕭。

公務員服務法規定「公務員應誠實清廉，謹慎勤勉，不得有驕恣貪惰，奢侈放蕩……等，足以損失名譽之行為」、「不得假借權力，以圖本身或他人之利益…｣；而公務員廉政倫理規範也規定「公務員應依法公正執行職務，以公共利益為依歸，不得假借職務上之權力、方法、機會圖本人或第三人不正之利益」、「不得要求、期約或收受與其職務有利害關係者餽贈財物」

監院認為蕭永義身為雲林縣北港鎮鎮長，卻嚴重敗壞法紀、損害政府廉潔形象，有負選民所託，因此彈劾。