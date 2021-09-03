前議長張宏年被綁有藏鏡人 要犯陳益華供出影武者

20年前槍擊要犯薛球（已歿）、陳益華綁架台中市前議長張宏年勒贖落網，被判處無期徒刑，陳去年寫信給張稱綁案共犯另有其人，要求張前往監獄接見，若不處理，難保不會再發生在你家人身上，經張的家人控告陳涉嫌恐嚇，台中高分院合議庭認陳益華已向地檢署供出所謂幕後指使者資料，法官以他無恐嚇安全犯意判無罪。陳益華供出的幕後指使者，中檢分案偵案中。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，在監執行的陳益華，確有供出綁架前議長張宏年的幕後指使者身分，除陳益華知情外，尚有在監執行的林再生、以及林振興（已死亡）也知情，中檢已分案偵辦，查證陳所供出幕後特定對象真偽，由中檢查證中。

檢方起訴指出，陳益華因犯綁架等案，被判無期徒刑，為爭取有利於將來申請假釋條件，去年5月16日寫信給張宏年，內容除提及擄人勒贖案共犯另有其人外，並要求張宏年親筆書寫原諒信及前往接見。

陳益華恐張宏年不從，於信件中加註：「PS現在您兒子也當上議員，先恭喜您了！但此事如您不處理，難保不會再發生在您家人身上，您好好考慮是否過來一趟」等，經張宏年的家人心生畏懼，控告陳涉嫌恐嚇。

陳益華辯稱「我寫信的目的是要告知張宏年當年的實情，嘗試達成法務部倡導的修復式正義，我在本案信件加註如起訴書所載PS之內容，是因為不方便把幕後指使者的姓名寫在信內，以免該人提早曝光，才會希望張宏年能過來一趟」。

「後來我因本案被提告恐嚇之後，我已將該人之姓名提供給法院及地檢署，並將當年綁架的案情交代清楚。我每年都有寫賀卡給張宏年，本案信件也是寫給張宏年，但這次卻由其妻子及兒子收受，才導致他們誤會。我再3年多才可以聲請假釋，我沒有恐嚇張宏年及其家人的意思與動機」。

一審認為，以陳益華、薛球當年綁架張宏年，確實可能有尚未被查獲的所謂「台中方面」共犯，且陳益華再過3年符合假釋要件，實無可能為了索求將來假釋的資料，寄信恐嚇張宏年，讓自己更難以假釋，此信只是誘使張宏年接見，不是「惡害之通知」，判決陳益華無罪。檢察官不服上訴二審。

台中高分院合議庭以一審卷內證據資料，陳益華與薛球對張宏年共犯擄人勒贖案件中，確實可能存有尚未被查獲之所謂「臺中方面」共犯，而陳因本案被訴之後，亦已向地檢署供出所謂「台中方面」幕後指使者之年籍資料，該人確實未經前案確定判決認定為共犯。