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雲林男子網傳疫情假訊息 辯稱善意提醒被法辦

中央社 / 雲林縣3日電

詹姓男子上月在網路社群張貼「這幾個月在廈門檢驗出台灣訪客PCR為Delta變種陽性的個案有數十人」等不實言論，詹男到案說明供稱是善意提醒，雲林縣警方今天將詹男送辦。

雲林縣警察局指出，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，但有民眾於8月5日在臉書（Facebook）社群「詹氏園地」張貼「這幾個月在廈門檢驗出台灣訪客PCR為Delta變種陽性的个案有數十人，而且多無症狀，而這消息台灣媒體都沒報導…」等不實訊息。

警方接獲民眾檢舉，經中央流行疫情指揮中心認定為假訊息，且已涉嫌損害公眾及他人，雲林縣警察局隨即報請雲林地檢署指揮偵辦及展開調查，並通知散布訊息的詹姓男子到案說明。

詹男供稱，相關訊息是從其它網站看到，主要是想提醒大家注意病毒肆虐，非故意造謠。事後再三思慮，認為在沒有查證之下張貼不妥，相關訊息自行下架。

警詢後，警方依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條規定，移送雲林地方檢察署偵辦。

雲林縣警察局長朱宗泰表示，疫情相關資訊以指揮中心公布為主，民眾接獲來源不明訊息時，可透過疾管署全球資訊網、疾管家Line官方帳號、疾管署臉書專頁等管道查證最新疫情資訊。

雲林縣警察局提醒民眾，防疫期間，如有隨意製造、散布或轉傳有關疫情謠言或不實訊息，警方將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例速查嚴辦，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。

疫情 警察 紓困振興

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