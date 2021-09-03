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告檢察官沒查就沒了　蘇震清上訴：還我公道

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

立委蘇震清被控在SOGO經營權案索賄，依貪汙罪起訴，蘇不認罪，自訴檢察官、書記官製作不實筆錄犯偽造文書等罪，台北地方法院審理，日前判不受理判決，蘇認為沒開庭就結案，向台灣高等法院提起上訴。

蘇震清自訴台北地檢署前檢察官黃偉(調澎湖地檢署任主任檢察官)、書記官趙靖萱製作同案被告、太流公司前董事長李恆隆的認罪筆錄不實，犯湮滅刑事證據、公務員登載不實2罪。

不過，法官審理認為，蘇自訴應還包括濫權追訴1罪，但蘇不是濫權追訴的「直接被害人」，依法不可以自訴。

蘇提上訴指出，不受理判決稱「從形式上觀察，假定各部分事實俱成立犯罪且具有實質上或裁判上一罪關係」所憑據的法律不詳，此外，法官引用民事訴訟法理，未經審理就做出罪名的認定，於法無據。

蘇震清上訴說，一審判決認為，濫權追訴罪在維護司法權的正當行使，所以「直接被害人」是國家、不是他，但依照最高法院「50年度台非字第45號」刑事判例，與國家或社會同時被害的個人，仍不失為「直接被害人」，所以他可提自訴。

蘇還認為，一審法官無視他被濫權追訴後人權的嚴重侵害，且他自訴時提出的具體事證，法官都沒有實質審酌，侵害他的訴訟權，請二審法院作更適當、合法的判決，還他公道。

蘇自訴指出，黃偉、趙靖萱為立委案承辦人，二人2020年8月10日訊問李恆隆時，有證詞充斥雜音，無法辨識；二人於2020年8月24日再偵訊李恒隆時，內容與錄音譯文未完全相符，黃、趙犯變造刑事證據、公務員登載不實文書罪。

濫權 蘇震清 檢察官

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