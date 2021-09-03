聽新聞
test
0:00 / 0:00
一聽車主要連帶受罰 婦人強辯丈夫沒酒駕遭警拆穿
劉姓婦人上月28日淩晨，由酒後的丈夫開她汽車，行經台北市松山區八德路二段451巷口，遭警方攔查，警方發現車內散發濃濃酒味，劉婦坦承丈夫酒駕，警方告知她是車主，要連帶受罰，劉婦突然改口稱丈夫沒喝酒。酒測後，劉婦丈夫酒測值達0.41，警方依公共危險罪嫌移送，並依道路交通管理處罰條例告發劉婦，將吊扣她的汽車牌照3個月，處罰3萬至12萬元。
警方說，道路交通管理處罰條例第35條第7項規定，車主明知汽機車駕駛酒駕，卻不予禁止，將處罰車主3萬至12萬，並吊扣該汽機車牌照3個月。
松山分局表示，28日當晚另外查獲2件酒駕、告發1件酒駕拒測；隨疫情趨緩，許多餐廳開放內用，民眾飲酒機會提升，為防酒駕發生，針對聯外道路、橋梁、餐飲場所周邊等易發生酒駕路段、時段，規畫路檢勤務，上周共查獲8件酒駕，將強力執法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言