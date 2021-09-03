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一聽車主要連帶受罰 婦人強辯丈夫沒酒駕遭警拆穿

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

劉姓婦人上月28日淩晨，由酒後的丈夫開她汽車，行經台北市松山區八德路二段451巷口，遭警方攔查，警方發現車內散發濃濃酒味，劉婦坦承丈夫酒駕，警方告知她是車主，要連帶受罰，劉婦突然改口稱丈夫沒喝酒。酒測後，劉婦丈夫酒測值達0.41，警方依公共危險罪嫌移送，並依道路交通管理處罰條例告發劉婦，將吊扣她的汽車牌照3個月，處罰3萬至12萬元。

警方說，道路交通管理處罰條例第35條第7項規定，車主明知汽機車駕駛酒駕，卻不予禁止，將處罰車主3萬至12萬，並吊扣該汽機車牌照3個月。

松山分局表示，28日當晚另外查獲2件酒駕、告發1件酒駕拒測；隨疫情趨緩，許多餐廳開放內用，民眾飲酒機會提升，為防酒駕發生，針對聯外道路、橋梁、餐飲場所周邊等易發生酒駕路段、時段，規畫路檢勤務，上周共查獲8件酒駕，將強力執法。

松山分局表示，上周共查獲8件酒駕，將強力執法。記者蔡翼謙／翻攝
松山分局表示，上周共查獲8件酒駕，將強力執法。記者蔡翼謙／翻攝
松山分局表示，上周共查獲8件酒駕，將強力執法。記者蔡翼謙／翻攝
松山分局表示，上周共查獲8件酒駕，將強力執法。記者蔡翼謙／翻攝

酒駕 車主 酒測

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