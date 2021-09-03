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黨職併公職領退休金時效法律問題 大法庭訂下月初裁定

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

南投縣政府謝姓退休公務員，因參加救國團溢領97萬多元退休金，救國團經銓敘部命繳回後拒絕並提告，台中高等行政法院認為已逾一年請求權時效，判救國團勝訴。案經上訴，由於需要統一法律見解，最高行政法院大法庭今進行言詞辯論，訂10月1日上午11點宣示裁定。

依「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」第五條第一項規定，追繳溢領退休金，應在該條例施行一年內為之。判決指出，謝姓公務員併救國團12年6個月年資，溢領97萬9726元。

之後，銓敘部依社團年資處理條例規定，改依重行核計優惠存款金額計息，南投縣政府再依銓敘部審定結果，命救國團返還謝溢領金額。救國團不服提告請求撤銷追繳函。

台中高等行政法院認為銓敘部雖於2018年5月11日作成追繳函，但遲至2018年5月21日送達，已逾一年期限有公法權利消滅的情事，追繳函違法，判救國團勝訴。

銓敘部上訴後，最高行第四庭提出「一年」的性質究為特別規定的公法上請求權時效？或訓示規定？由於法律見解有歧異，大法庭於今上午10點進行言詞辯論，再作出統一見解。南投縣政府今未出庭，救國團請求一造辯論判決。

救國團委任律師主張，屬於公法上的財產請求權，且應以書面為之。不能因為未規定違反的法律效果，就說是訓示規定。他說，最高行歷年來就有關法規規定一定時限內，定性該期限為訓示規定的裁判，均是該期限規定僅涉及程序事項處理。

而無涉實體上權利之行使或權利義務之變動（發生、變更、消滅）。若將該規定期間解為訓示規定，或可謂違反經司法裁判解釋適用法律所形成之「體系正義」。

在考試院前院長關中、僑委會前委員長焦仁和他案中，銓敘部都主張「一年」是沒有法律效果，屬公務員通常性指導或指示上的「訓示規定」，本案也是如此，大法庭是否有機會讓銓敘部翻盤追回款項？值得關注。

南投縣政府謝姓退休公務員，因參加救國團溢領97萬多元退休金，救國團經銓敘部命繳回後拒絕並提告，台中高等行政法院認為已逾一年請求權時效，判救國團勝訴，經上訴，最高行政法院大法庭今進行言詞辯論。圖／本報資料照
南投縣政府謝姓退休公務員，因參加救國團溢領97萬多元退休金，救國團經銓敘部命繳回後拒絕並提告，台中高等行政法院認為已逾一年請求權時效，判救國團勝訴，經上訴，最高行政法院大法庭今進行言詞辯論。圖／本報資料照

救國團 公務員 退休金

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