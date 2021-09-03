上櫃公司國統高層遭查內線交易 前後任董事長無保請回

上櫃公司國統國際（8936）傳出以內線交易炒作股價，檢調昨天約談前董事長梁家源、李玉霞夫婦，以及現任董事長兼總經理洪雅滿等11人，察覺梁李玉霞等人在公司發布重大訊息前後18小時買賣股票，涉嫌違反證券交易法，移送高雄地檢署後，前後任董事長獲無保請回，梁李玉霞等6人10萬至20萬元交保。

國統國際昨天在法務部調查局高雄市調查處約談相關人員後，在股市公開資訊觀測站發布重大訊息公告，表示已依法務部調查局高雄市調查處所提之要求，全力配合提供相關資料，對公司財務業務無重大影響，並於今天補充說明，「調查過程中完全配合檢調單位並提供一切必要資料」，董事長經檢察官訊明案由後，無保請回。

雄檢指出，2019年11月，國統與中華工程公司簽約，準備承包經濟部南區水資局「曾文南化聯通管統包工程A1標」的管材採購案，總價金14億2900萬元，加上同年12月，國統子公司也與中國貴州廠商，簽訂西安西咸新區第二水廠管道工程的材料採購案，金額達人民幣5000多萬元（約新台幣2億多元），國統前後任董事長放出公司利多，讓親友狂買公司股票。

包括國統前董事長梁家源的妻子梁李玉霞、現任董事長洪雅滿的弟弟，以及前總經理葉清正夫婦、杜姓執行副總經理、洪姓會計、管工部幹部等高層，趁利多消息公布前，以股價10.3元至18.45的價格，下單買入股票，涉嫌內線交易違反證券交易法。梁李玉霞在公司重大訊息發布後10日，賣出2萬股僅小賺幾萬元洪姓會計買賣200萬股，但疑操作不慎反而損失220餘萬元。