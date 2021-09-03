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高雄鹽埕警交通大執法 查獲酒駕通緝犯

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄鹽埕警分局自本月1日起，執行為期3天的交通違規大執法，運用滾動分析、精準執法有效降低車禍案件發生。另外還在前天查獲一名酒駕蔡姓男子，不僅酒測值達0.43，還是前年由高雄地院發布的酒駕公共危險通緝犯，當場將他逮捕。

鹽埕分局表示，3天來執行專案，共查獲酒駕4件，闖紅燈36件、轉彎未依規定13件、無照駕駛5件、違規停車3件。

經統計分析，今年1月到8月底，鹽埕分局轄內無A1交通事故，另 A2交通事故發生192件中受傷有262人，比109年同期減少27件中減少38人，單純財損A3事故發生202件，比109年同期減少11件；鹽埕分局藉由滾動分析及加強精準執法有效防制鹽埕區交通事故發生。

另外，鹽埕分局交通分隊警員在前天於執行專案時，於鹽埕區七賢三路上，見到蔡男騎機車不僅搖搖晃晃，還隨意變換車道未依規定使用方向燈，盤查下發現他有濃厚酒味，酒測值高達0.43。進一步追查下發現，蔡還是高雄地院前年發布的酒駕公共危險通緝犯。

蔡男供稱，因受到疫情影響，趁工作停工到友人家飲酒，原以為喝了啤酒後，他以為沒有酒醉，便抱著僥倖心態騎機車，沒想到就被警方攔下，他也不知道有公共危險罪遭通緝在身。

鹽埕分局長蔡鴻文表示，近期因疫情趨緩降級解封，民眾社交活動頻繁，惡性違規及酒後駕車有增加趨勢，警方呼籲民眾出門應酬飲宴，請搭乘計程車或指定駕駛，酒後不碰車，以確保大家生命財產安全。

高雄鹽埕警分局自本月1日起，執行為期3天的交通違規大執法，期間查獲一名酒駕通緝犯。記者邱奕能／翻攝
高雄鹽埕警分局自本月1日起，執行為期3天的交通違規大執法，期間查獲一名酒駕通緝犯。記者邱奕能／翻攝

酒駕 通緝

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