「松山之亂」第2波掃蕩 四海幫大哥徐天力遭起訴

四海幫大哥徐天力被控去年間經營賭網站並擔任監檯、暴力討債等工作，台北地檢署調查後，今依妨害自由、賭博、槍砲等罪起訴起訴徐天力、徐權、徐靖及賭場人員等13人，並建請法院宣告沒收徐天力的4009萬8200元犯罪所得。

今年4月16日凌晨，「海岳堂」成員徐權與凃政廷等人，在南京東路與北寧路口的雪茄館門口喧嘩，吵到在對街的楊忠蒞，楊男不滿下車隔著六線道叫罵，要求音量放小，徐男等人憤而衝到對街追打，楊男見狀逃回派出所，引發一連串黑道砸警局風暴。

檢方追查，「三哥」徐天力成立「豪盈區塊鍊益智遊戲有限公司」，在台北市松山區經營雪茄館及賭場，由「代理（仲介）」介紹入場，並決定賭客在該賭場下注的信用額度，每周有一定額度並以此取得相應籌碼。

檢方查出，該賭場賭客身分控管嚴密，現場設有「KYC／AML」步驟，需審核賭客身分並要求提供證件（身分證／護照）正反面等與簽署使用者條款同意書，且現場不收現金，使用虛擬貨幣「USDT泰達幣」兌換籌碼，最後再入金賭客錢包中。

今年2月起至7、8月間，徐天力拓展賭場事業，開設線上直播賭場，後因姪子徐靖、徐權兄弟4月16日引發「松山之亂」，徐天力為避風頭而趕緊結束營業，趕緊把所有用具搬遷至信義區重起爐灶，最後於7月21日遭警方查獲。