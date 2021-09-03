強化資安防治滲透 調查局推總價值50萬有獎徵答

2021年調查局全民安全防護有獎徵答活動開跑。圖／調查局提供 2021年調查局全民安全防護有獎徵答活動開跑，調查局表示，今年度活動主題為「一鹿有你 守護相隨」，題目涵蓋資訊安全、安全維護、認知作戰、防制滲透與機密保護五大主題，透過趣味有獎徵答，民眾可以選擇自己心目中的正確答案，回答完成後即可知道自己是屬於安全防護練習生、新人、達人、尖兵哪一個等級。

調查局表示，為了吸引全民一同參加，只要測驗結果高於安全防護練習生，即可獲得抽獎資格。本次的抽獎獎品包含iPhone 12 Pro Max （256G）+AirPods Pro、iPad Pro、Switch豪華健身包、Dyson吹風機、Line store點數卡及統一超商禮券等好禮，獎品多達192個獎項，總價值高達50萬元，歡迎民眾踴躍參加。

這次調查局的有獎徵答活動從9月1日0時至110年9月30日24時。調查局表示，因疫情關係，本活動預計採線上直播方式辦理抽獎典禮，民眾可於110年10月14日上午10點至「全民保FUN趣」粉專參與直播，直播中將不定時抽出幸運民眾贈送統一禮券。抽獎結果將於110年10月22日前公布。

活動詳情民眾可上網搜尋「法務部調查局」或上活動網站，填寫基本資料加入遊戲，回答完五題問題，除了安全防護練習生外皆有抽獎資格，也別忘記在活動完成後下載肯德基、必勝客的專屬套餐優惠券，民眾不僅能透過遊戲認識法務部調查局外，還能享有專屬獨享餐。

此外，調查局表示，「全民保FUN趣」粉絲專頁每週都將舉行互動活動，週週抽超商禮券，歡迎到「全民保FUN趣」一起同樂！