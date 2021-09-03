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松山之亂黑衣人涉經營賭場暴力討債 北檢起訴

中央社 / 台北3日電

四海幫眾徐權（畫面中出腳者）衝進松山分局尋仇演變成「松山之亂」。圖／本報記者翻攝
四海幫眾徐權（畫面中出腳者）衝進松山分局尋仇演變成「松山之亂」。圖／本報記者翻攝
47歲徐姓男子等人經營線上真人直播博弈，並以言詞恐嚇、潑漆、擲雞蛋逼迫賭客還債，台北地檢署今天依賭博、恐嚇等罪起訴13人。其中2名集團成員曾涉松山警分局遭毀損公物案。

警方獲報，指稱有被害人因線上簽賭而積欠大筆債務，導致其父於去年9月間遭四海幫成員20多歲徐男及曹姓男子等人暴力討債，曹男等人並到被害人住處及公司進行言詞恐嚇、潑漆、擲雞蛋、撒傳單，藉此逼迫還債。

曹男等人甚至於凌晨在被害人住家門口持大聲公播放「欠債還錢、出來面對」，造成被害人畏懼、公司無法正常營運。檢警獲報後，立刻組成專案小組偵辦。

檢警調查，徐男等人經營線上真人直播博弈營利，利用女性荷官真人發牌吸引不特定人士下注，再夥同組織成員向積欠賭債的被害人暴力討債，曹男還強行扣走被害人的機車後自用，且他與20多歲徐男還曾涉今年4月16日發生的松山警分局遭毀損公物案。

檢警查出，20多歲徐男及負責人47歲徐男為叔姪關係，都是四海幫成員。徐男等人經營的賭場原本就在中崙派出所對面，松山警分局遭毀損公物案發生後，徐男等人為避風頭，結束營業，轉到忠孝東路五段另起爐灶。

檢警今年7月間兵分多路展開搜索行動，除查獲相關贓、證物，另查出20多歲徐男持有具殺傷力的爆裂物。應訊時，他聲稱是在新北市新店區陽光運動公園停車場拾獲。

檢警統計，徐男等人自去年至今年7月21日止，經營線上直播博弈網站總下注金額高達新台幣4000餘萬元，受害者至少上百人。

北檢今天偵查終結，依賭博、強制、恐嚇、毀損、槍砲等罪，起訴徐男等13人。

恐嚇 直播

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