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太魯閣號李義祥涉過失致死等罪 花蓮地院9月排庭審理
今年4月2日發生的太魯閣列車事故案造成重大死傷，包商李義祥等人被控過失致死等多項罪名，花蓮地方法院經過數月密集準備程序，本月中旬起陸續召開審理庭，考量參與訴訟人數眾多及兼顧防疫，僅保留18個席位供媒體及民眾旁聽，即起上網報名。
太魯閣列車事故案造成49死200多人受傷，花蓮地檢署首波起訴李義祥、移工華文好等7人，主嫌李義祥被控過失致死、肇事逃逸、過失致公眾運輸車輛致生危險、過失毀損軌道、違反政府採購法、業務上文書登載不實罪、商業會計法、稅捐稽徵法共8條罪名；花檢上月19日第二波追加起訴台鐵局花蓮工務段主辦工程司潘堂益及工程顧問郭姓專案經理涉犯過失致死等罪。
花蓮地院刑事庭長黃鴻達說，此案死傷者眾，被告人數和涉及罪嫌複雜，卷證相當多，中間還有移送併辦部分，檢方4月下旬起訴後，法官花了許多時間密集進行準備程序，相當辛苦，現已排定9月16日、23日及28日在刑事第一法庭開庭，16日及23日審理李義祥等公共危險罪部分，28日則是華文好等過失致死罪部分。
黃鴻達說，此案為社會矚目案件，包括被害人代理人、告訴代理人等訴訟參加人就有72人，且院內空間不足，要保障訴訟當事人參與訴訟的權利，也要兼顧防疫，因此限制旁聽席記者6席、民眾12席，3分之1開放現場排隊報名，其餘即起可上網https://hld1.judicial.gov.tw/Observer/登記。
花蓮地院表示，網路報名登記到9月10日為止，13日上告旁聽名單。進入法庭旁聽應佩戴口罩、全程配掛旁聽證，並於開庭前10分鐘經安全檢查程序後依序入座，旁聽時非經法官許可，不可使用3Ｃ產品拍照、攝影、錄音、錄影，且應關閉電源或調整為靜音、震動模式。
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