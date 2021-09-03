基福公路改裝排氣管噪音惹民怨 警半小時攔3違法改裝

疫情趨緩民眾出遊人潮多，連帶夜遊的人也出籠，基隆暖暖通往平溪東北角海岸的基福公路及水源路，近日半夜經常出現改裝車橫行，噪音擾民，民眾反映吵到快抓狂。基隆警方等單位昨晚聯合稽查，半小時就開出3張違法改裝車，依違反道路交通安全處罰條例開罰。

新冠肺炎疫情趨緩，悶壞的民眾紛紛出籠，利用周末假日深夜結伴騎乘重機車夜遊，新北、基隆交界及市區道路都有傳出改裝排氣管車輛產生噪音，嚴重影響民眾生活品質。隆暖暖通往平溪東北角海岸的基福公路及水源路，近日半夜經常出現改裝車橫行，噪音擾民，民眾反映吵到快抓狂。

9月起，基隆市警察局結合環保局、監理站單位，將原定每月6次的「環監警聯合稽查」專案勤務，提高能量增加執行頻率至10次，日、夜間針對民眾檢舉熱點規畫「靜城專案」勤務，加強違法改裝排氣管及製造噪音車輛之稽查取締。

昨晚針對往返新北市平溪區主要幹道基福公路(台2丙線)沿線道路實施高強度聯合稽查，現場噪音檢測超過管制標準者，依噪音管制法開罰，處1800元以上至3600元以下罰鍰；對於改裝車燈、排氣管（無隔熱防護裝置、翹管、拆除消音器）、無照駕駛等違規行為，則依道路交通管理處罰條例舉發。