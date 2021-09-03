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太魯閣殉職司機入忠烈祠 火產會沉痛聲明怒批政府

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導

台鐵408車次太魯閣號列車於4月2日發生嚴重事故，造成包含司機員、機車助理在內的49人死亡及247人輕重傷。殉職司機員袁淳修於今天入祀忠烈祠。全國火車駕駛產業工會以悲憤的心情參與祭祀，並發表沉痛的呼籲聲明。

理事長黃隆華表示，包含台鐵全體司機員在內的所有同仁，對該事故所造成同仁殉職、旅客傷亡深感萬分悲慟與氣憤，近日在國家運輸安全調查委員會」的報告中指出「若沒有誤點6分鐘就可能不會發生事故」、「是因為運氣很不好才會發生事故」等，種種的荒謬之詞，讓我們所期待的真相越來越模糊，對於公平正義的期待也大失所望。

黃隆華說，他們需要的是責有所歸與健全的改善制度，一場意外給予我們的啟發應該是「防範未然與風險管理」，且近年來台鐵局的通案性工程由鐵道局主導，但事後卻推給第一線人員，來承擔所有的風險與責任，也未建立一套完善的施工管理制度，這根本就罔顧社會大眾的生命財產與與用路安全。

再則，黃隆華說，近年推行「台鐵優化」，但卻聚焦於「列車速度提升」，總拿高鐵與台鐵相提並論，但設備與專屬路權上就天差地別，沒有適合的設備與專用路權，卻一直著重於提高速度，忽略了人民最重視的「行之安全」，讓民眾所引領期盼一條安全回家的路，越來越難實現。

黃隆華說，其實所謂的優化應該是「設備優化」、「用路優化」等概念，減少平交道的設置、路線邊坡的安全評估以及軌道圍籬等保安設備的建立，這才是民眾用路權益提升，確保社會大眾的公平正義。

不過對於這次事件，他說，讓他們看到不是改善人民的用路安全，而是政客的野心與企圖，把「安全」當成口號，成為「台鐵公司化」的一把利劍，將台鐵局徹底的分割，成為政客與有心人士的口袋利益，台鐵局與民眾需要的是「真正的安全」，一條可確保民眾生命財產安全的回家之路，而不是一個專屬於政客們或經營者的營利機構。

黃隆華說，政府該給全民的鐵道交通政策，是建構「絕對安全的鐵道運輸」，讓我們安全的將每位旅客送達台灣各個角落，全民共享安全的鐵道運輸所帶動的經濟發展與生活水平。

他強調，改革應以安全為中心，「公司化不是萬靈丹」，只是政府用來「甩鍋卸責」的伎倆。

他最後呼籲，政府應確實檢討，落實改善各項缺失，並記取所有的教訓，不要再有更多的「有408次事件發生」，並期待各方戮力以赴，共同達成絕對安全的鐵道運輸，讓所有的犧牲不是白費，也沒有承擔任何風險的本錢。

太魯閣事故殉職司機員袁淳修今天入祀忠烈祠。圖／全國火車駕駛產業工會提供
太魯閣事故殉職司機員袁淳修今天入祀忠烈祠。圖／全國火車駕駛產業工會提供
太魯閣事故殉職司機員袁淳修今天入祀忠烈祠。圖／全國火車駕駛產業工會提供
太魯閣事故殉職司機員袁淳修今天入祀忠烈祠。圖／全國火車駕駛產業工會提供

台鐵 鐵道 太魯閣撞車事故

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