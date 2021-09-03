惡劣保母腳踩男童腹肝臟挫裂、骨瘦如柴 夫妻重判12年

基隆去年9月發生虐童案，劉姓非法保母與張姓丈夫，因不滿收托照顧的3歲男童哭鬧，加上沒有收到2萬4000元保母費，以腳踩踏男童腹部致肝臟挫裂，並以玩具車等物品毆打，造成男童發育受阻、營養不良、骨瘦如柴。基隆地院昨天宣判，將劉女、張男依成年人故意對兒童共同犯傷害致死罪，分別重判12年、12年6月徒刑。

這起案件原以為是一般發燒猝死案，後經檢警抽絲剝繭才查出是虐童案，案情逆轉。去年9月暖暖區有一名3歲男童疑發高燒猝死在家中，當時外觀無明顯外傷，但檢方檢剖後發現內臟破裂、顱內出血，轉向人為虐童偵辦，將劉姓非法保母及其丈夫張姓男子轉列被告。

基隆地檢署今年3月偵結結訴，檢方指2人以腳踩踏男童腹部致肝臟挫裂，並以玩具車等物品毆打，造成該童發育受阻、營養不良、骨瘦如柴，依刑法對兒童施以凌虐妨害其自然發育致死等罪嫌，將2人提起公訴。

經複驗解剖及調查相關事證後，發覺劉姓、張姓夫妻在去年6月至9月23日期間，拒不提供該童成長所需之足夠食物營養，還多次斥喝、徒手或以玩具車等物品毆打男童，使男童發育受阻、營養不良、骨瘦如柴，頭部、四肢、背部等有多處新舊傷等。

起訴書說，同年7月、9月間，還多次以腳踩踏該童腹部，導致男童受有肝臟挫裂等傷害，造成男童身心狀況持續惡化，去年9月23日出現腹瀉及嘔吐症狀，並出現食慾不振及活動力下降情形。

檢方說，去年9月24日出現發燒症狀，發燒期間2人也僅餵食該童少許水及雞湯，而未帶男童就醫，致使男童9月25日下午因頭軀體腹部多處挫傷、顱內慢性硬腦膜下腔出血、肝臟挫傷分離，雖局部癒合，但主要新致命為外傷性胰臟挫裂併出血、腹血，最後因為中樞神經衰竭、出血性休克死亡。

檢察官認定劉姓保母及其夫張姓男子涉有傷害、凌虐兒童致死之重嫌，去年12月及今年2月向法院聲請羈押獲准。依涉犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人故意對兒童犯傷害致死，及對兒童施以凌虐妨害其自然發育致死罪嫌提起公訴。

保母向檢警說，男童當天有發燒身體不舒服，但體溫忽高忽低，上午和他說話都還正常，中午有午休，下午去看他醒了沒，突然沒有反應。舊傷是之前在附近公園不慎碰傷。但男童家屬質疑發燒為何沒有送醫，要求究責。

市府社會處調查，保母是幼保相關科系畢業，但沒有保母登記執照，上網發文表示可托育孩子要貼補家用，男童的家長才找上她收托。