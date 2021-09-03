性侵2次竟與1次判同刑度 檢批鼓勵犯罪上訴被駁

廖男2年前性侵13歲少女小蘋（化名）2次，朱男玷辱小蘋1次，一審法官依姦淫幼女罪各判刑1年8月，檢察官不服提起上訴，以2嫌皆犯同一罪名，侵害同一被害人，為何都判同刑度，不符比例原則，有無鼓勵他人犯罪之嫌？二審認廖與被害人家屬達成和解，獲被害人原諒，朱男未獲被害人諒解，合議庭認檢察官上訴無理由，予以駁回。可上訴。

判決書指出，廖男2年前透過手機交友軟體認識未滿14歲少女小蘋，同年8月29日、11月2日先後駕車載小蘋到摩鐵發生性關係，經少女的媽媽察覺有異，詢問女兒後報警處理。一審以廖男犯後有悔意，與小蘋成立調解，並給付賠償完畢，法官以廖性侵少女2次，各判刑1年6月，合併執刑1年8月，緩刑2年。（同案被告朱男判刑1年8月，未上訴，已告確定）。

檢察官不服，指出廖男與朱男犯同一罪名、侵害同一被害人，犯2罪的廖男與犯1罪的朱男，最後應執行的有期徒刑，竟然完全相同，獲判有期徒刑1年8月。兩相比較，何以性侵2次者，宣告刑度及可責難性反低於性侵1次者，標準何在？難道犯越多罪數者，比較僅犯下單一之罪者，將可獲判較輕之科刑？如此，是否符合比例原則及公平原則及契合社會之法律感情？又是否有無鼓勵他人犯罪之嫌？遂上訴二審。