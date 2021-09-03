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性侵2次竟與1次判同刑度 檢批鼓勵犯罪上訴被駁

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

廖男2年前性侵13歲少女小蘋（化名）2次，朱男玷辱小蘋1次，一審法官依姦淫幼女罪各判刑1年8月，檢察官不服提起上訴，以2嫌皆犯同一罪名，侵害同一被害人，為何都判同刑度，不符比例原則，有無鼓勵他人犯罪之嫌？二審認廖與被害人家屬達成和解，獲被害人原諒，朱男未獲被害人諒解，合議庭認檢察官上訴無理由，予以駁回。可上訴。

判決書指出，廖男2年前透過手機交友軟體認識未滿14歲少女小蘋，同年8月29日、11月2日先後駕車載小蘋到摩鐵發生性關係，經少女的媽媽察覺有異，詢問女兒後報警處理。一審以廖男犯後有悔意，與小蘋成立調解，並給付賠償完畢，法官以廖性侵少女2次，各判刑1年6月，合併執刑1年8月，緩刑2年。（同案被告朱男判刑1年8月，未上訴，已告確定）。

檢察官不服，指出廖男與朱男犯同一罪名、侵害同一被害人，犯2罪的廖男與犯1罪的朱男，最後應執行的有期徒刑，竟然完全相同，獲判有期徒刑1年8月。兩相比較，何以性侵2次者，宣告刑度及可責難性反低於性侵1次者，標準何在？難道犯越多罪數者，比較僅犯下單一之罪者，將可獲判較輕之科刑？如此，是否符合比例原則及公平原則及契合社會之法律感情？又是否有無鼓勵他人犯罪之嫌？遂上訴二審。

台中高分院合議庭審酌，本案是因被害人小蘋明確表示原諒廖男，願意給他一次機會，且廖男犯後積極主動與小蘋及她的家人達成民事和解，並即刻給付全部賠償金，犯後態度尚佳等，給予較輕刑度。至於同案的朱男則是因他犯後態度較廖男而言，顯較不佳，未能完全獲得被害人諒解，予以判刑。法官認一審判決未違反比例原則，檢察官上訴無理由，予以駁回。

廖男性侵13歲少女2次，而朱男玷辱同名少女1次，各判刑1年8月，檢察官不服提起上訴，認鼓勵他人犯罪之嫌？二審合議庭認檢察官上訴無理由，予以駁回。圖／本報資料照
廖男性侵13歲少女2次，而朱男玷辱同名少女1次，各判刑1年8月，檢察官不服提起上訴，認鼓勵他人犯罪之嫌？二審合議庭認檢察官上訴無理由，予以駁回。圖／本報資料照

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