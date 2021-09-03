北市3警涉貪 拿毒蟲20萬警聲押禁見 另2人交保

台北市警察局9月2日驚爆2件警察涉貪案，內湖分局偵查隊胡姓偵查佐，涉嫌收受毒品案件林姓犯嫌20萬元，遭士林地方法院聲押禁見獲准；現任及曾任職於南港交通分隊林姓、邱姓警員，涉嫌收賄替人查資料，今凌晨法官分別裁定5萬、3萬元交保候傳。

警專29期胡姓偵查佐，遭毒蟲提告詐欺。檢警追查，去年7月起，胡和林姓毒蟲因案件搭上線，直到今年2、3月間，胡涉嫌收下20萬元，協助處理司法訴訟，有金錢上往來事證明確，遭依照貪污治罪條例第5條1項2款「利用職務上之機會詐取財物」聲押。

士林地院指出，胡姓被告犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，且有相當理由認有勾串證人之虞，裁定羈押禁見。