北市3警涉貪 拿毒蟲20萬警聲押禁見 另2人交保
台北市警察局9月2日驚爆2件警察涉貪案，內湖分局偵查隊胡姓偵查佐，涉嫌收受毒品案件林姓犯嫌20萬元，遭士林地方法院聲押禁見獲准；現任及曾任職於南港交通分隊林姓、邱姓警員，涉嫌收賄替人查資料，今凌晨法官分別裁定5萬、3萬元交保候傳。
警專29期胡姓偵查佐，遭毒蟲提告詐欺。檢警追查，去年7月起，胡和林姓毒蟲因案件搭上線，直到今年2、3月間，胡涉嫌收下20萬元，協助處理司法訴訟，有金錢上往來事證明確，遭依照貪污治罪條例第5條1項2款「利用職務上之機會詐取財物」聲押。
士林地院指出，胡姓被告犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，且有相當理由認有勾串證人之虞，裁定羈押禁見。
曾獲得廉能楷模獎的林姓警員，涉嫌在今年1月間，任職於南港分局交通分隊，疑幫熟識的朋友，也就是交通事故當事人，製作不實的事故紀錄，向保險公司申請理賠，又遭指控私下收受賄款，替民間業者查詢資料。曾任職南港交通分隊的邱姓警員，調職新北新莊分局派出所，同樣遭指控涉嫌收錢查資料，遭依貪汙治罪條例第4條第1項第5款「違背職務之行為收受賄賂罪」聲押，法官稍早諭知林姓被告具保5萬元、邱姓被告具保3萬元。
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