內湖警員涉索取嫌犯金錢 士檢聲押禁見獲准
台北市內湖分局偵查隊胡姓偵查佐涉索取嫌犯金錢，士林地檢署檢察官複訊後，依貪污治罪條例罪嫌重大等，今晚向法院聲請羈押禁見獲准。
此外，南港警分局交通分隊林姓警員1月間偵辦交通事故保險理賠詐欺案，疑協助熟識當事人製作不實事故紀錄及查詢個資，進而申請保險理賠金，林姓員警涉偽造文書等罪嫌；士林地檢署檢察官複訊後，認定林姓員警犯罪罪嫌重大等，向法院聲請羈押，目前還沒結果。
北市警局發布新聞資料指出，南港及內湖警分局近期接獲員警涉及違法情資，組專案小組展開蒐證調查，並報請士林地檢署指揮偵辦，今天收網。
北市警局指出，內湖警分局胡姓偵查佐去年7月間查獲林姓嫌犯涉毒品案，依法送辦，林姓嫌犯卻指稱被移送後曾主動聯繫胡姓員警，且提供金錢請求協助後續訴訟，但仍遭逮捕，並指控胡姓偵查佐涉詐欺罪嫌。胡姓偵查佐否認林姓嫌犯指控。
士林地檢署晚間指出，胡姓偵查佐涉犯法條貪污治罪條例第5條第1項第2款的利用職務上機會詐取財物罪嫌重大，向士林地方法院聲請羈押禁見獲准。
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