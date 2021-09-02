法官違法失職人民會清楚嗎？ 林孟皇：應強化首長問責

民間司改會質疑法官法新制施行1年，人民請求法官、檢察官個案評鑑成立數卻是0；司法院回應，民眾多是以不得聲請評鑑的法律見解來聲請，才無法成案。台北地方法院法官林孟皇表示，若有法官違法失職，會了解情況的難道是人民嗎？認為法院院長如接獲民眾陳情且得知有違失，應作出處分。

民間司改會今表示，人民請求法官、檢察官個案評鑑的案件這1年來1件都沒成立，甚至連「實質審酌」的機會都沒有，指不能只認為是民眾「不懂法律，浮濫請求」，應反過來思考怎麼建立人民信任、有效的個案評鑑制度。

不過司法院則回應，法官評鑑委員會委員共有13人，其中來自學界、社會公正人士和律師的外部委員有9人，占了全體委員近7成，法評委員並不都是體制內的人，沒有「官官相護」的問題。且去年7月17日至今年7月31日，法評會收案300件，審結159件，其中有1件成立，並送職務法庭審理，在舊制時反曾出現1年來沒有半件成立的狀況。

一名法官認為，法官法新制去年才實施，當初也是希望把請求評鑑的權利直接回歸給人民，新制開放後想也知道數量會暴增，但大部分聲請評鑑的多是訴訟結果不如己意的當事人，這情況早在修法時就料想得到。他認為，新法才上路1年，難以預料長期的發展，若現在就要說新法有問題也未免太過武斷，不一定是制度出了問題。

也有法官表示，因訴訟當事人對「法律見解」不服就聲請個案評鑑，這確實會在新制開放人民請求後大量出現。這名法官舉例，如果一名公司職員因業務特性遭到「客訴」，難道不用查清楚員工被客訴的原因，就要懲處這名員工？

林孟皇則認為，人民若遭法官不當對待，向該院院長陳情，院長就應啟動調查，予以職務監督、促其注意。若院長調查認為沒有違失，民眾不服，應可向法評會申訴，看看首長的決定是否得當。

但林認為，最了解法官有無問題的應該是法院同僚，況且法評會有沒有充足的調查能量也有疑義，而外部委員只是「兼職」，甚至有些人的配偶或親友也是法律人，能否真的完盡調查之責，其實也有疑問。