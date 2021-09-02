角頭打竹聯幫明仁會長 明仁會復仇者遭起訴

新北市新莊的陳姓角頭與竹聯幫明仁會新莊分會陳姓會長起糾紛，去年一月，陳姓角頭夥同兩小弟將陳姓會長擄走，帶到山區毆打，並錄製影片上傳臉書。明仁會用相同方式報復陳姓角頭，擄走兩名小弟毆打成傷。陳姓角頭已遭新北地方法院依剝奪他人行動自由罪判4個月。檢警持續追查，查出明仁會的鄭姓男子等4人涉案，今依剝奪他人行動自由罪嫌聲請簡易判決。

檢警查出，陳姓角頭與陳姓會長原就認識，兩人在臉書及電話中起口角。陳姓角頭想給對方教訓，去年1月中，他帶了兩名小弟擄走陳姓會長，將他帶到桃園山區的高爾夫球場內，先拿手銬敲他頭部再銬住，接著輪流用棍棒毆打。陳姓角頭還拿玩具槍塞入陳姓會長嘴裡，恫稱：「你今天準備要死在這裡」，接著要陳姓會長唸出講稿，並全程錄下放上臉書。

明仁會得知後，不堪被辱，決定報仇，隔天同樣擄走陳姓角頭的兩名小弟加以毆打、錄影。陳姓角頭發現將事鬧大，向警方投案，並與對方和解。新北地院依剝奪他人行動自由罪，判他4個月徒刑，得易科罰金12萬，兩名小弟遭判3月，得易科罰金9萬。