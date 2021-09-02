向毒蟲收賄、偽造事故資料詐領保險 北市2警遭聲押

台北市警察局內湖分局、南港分局，驚爆警員涉嫌貪汙案，向毒蟲收賄20萬元，又有員警涉偽造交通事故資料，詐領保險公司理賠。士林地檢署今天指揮搜索，帶回內湖偵查隊胡姓偵查佐，及另案南港交通分隊林姓警員等4人到案，稍早經檢察官複訊後，認定2名警察罪嫌重大，均向士林地方法院聲請羈押。

北市警局今指出，楊局長上任後，下令清查員警有無違法違紀情勢，竟查到2名同仁涉嫌違法。去年7月間，胡姓偵查佐偵辦林姓毒蟲的毒品案，事後竟遭林提告詐欺。林姓毒蟲指控，胡姓偵查佐拿了他的錢，聲稱可以幫忙處理司法訴訟，但是他卻反被通緝、逮捕。

警專29期胡姓偵查佐聲稱，遭毒蟲指控、抹黑，並沒有拿錢辦事。但檢警查出，從去年7月起，胡和林姓毒蟲因案件搭上線，直到今年2、3月間，胡涉嫌收20萬元辦事，財務上有來有往，遭依照貪污治罪條例第5條1項2款「利用職務上之機會詐取財物」送辦，貪汙屬7年有期徒刑以上重罪，檢方今晚依照涉犯重罪，且有滅證、逃亡之虞，向法院聲押。