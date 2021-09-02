快訊

「感謝上海復星」張淑芬為BNT疫苗接機 幫表弟郭台銘說出不能說的話？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

23年前害少女遭虐成焦屍的西施也減刑 判決原因曝光

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

台日混血的17歲林姓少女，23年前被擄走遭虐殺，死後還被焚燒屍體棄屍。圖／林父提供
台日混血的17歲林姓少女，23年前被擄走遭虐殺，死後還被焚燒屍體棄屍。圖／林父提供

桃園林姓台日混血少女23年前遭殺害、焚屍，檢警去年重啟調查，發現是同在檳榔攤上班的西施陳茹華懷疑林女偷錢、且懷疑林女愛上她男友吳昶弘，向與吳一起經營檳榔攤的潘子鑑、陳諭詩進讒言，四人一起凌虐林女致死。桃園地方法院依殺人罪判陳女14年8月徒刑，高等法院今改判刑14年2月。

原本潘子鑑、陳諭詩一審遭處無期徒刑重刑，但二審周一時改判為14年6月徒刑，理由是「當時年輕、思慮欠周，考量案發已二十多年，刑罰加以處罰的必要性」，並兼衡犯罪動機、手段、犯後態度。但這理由遭不少民眾撻伐，有人質疑「司法有改革嗎？難怪私刑多」。

1998年12月9日下午，桃園平鎮靠近中山高速公路的一處涵洞草叢遭發現有具女性焦屍，面目全非、身分不明。當時古姓目擊者報案，檢方相驗屍體，但沒能確認被害人身分。去年5月，一名男子舉報，稱目擊案發經過，檢警重啟調查，確定死者是當時年僅17歲的林姓少女，循線查出是潘子鑑（42歲）、陳諭詩（43歲）、吳昶弘（40歲，通緝中）和陳茹華（38歲）所為。

高院指出，陳茹華因心生不滿，1998年12月初，她將林女拘禁在檳榔攤2樓的房間內，並與吳昶弘、陳諭詩一起毆打她，林女曾一度逃離，且逃離前氣得說要告發潘子鑑、吳昶弘、陳茹華吸毒，四人因而起殺意。林女除被毆打，又被用毛巾勒斃，遺體最後被燒得無法辨識。

高等法院認為陳茹華犯行凶殘，對被害人和家屬造成極大的痛苦，且一再翻供，沒有悔意，考量當時她的年紀還小，在本案中也不是主導角色，因為共犯潘子鑑、陳諭詩在8月30日時才由高院另一庭分別判14年6月徒刑，比陳茹華還輕，因此減為14年2月。

林姓少女23年前在桃園平鎮遭殺害焚屍，當時案情陷入膠著，警方曾在現場豎立告示牌，籲請目擊者提供線索。圖／聯合報系資料照
林姓少女23年前在桃園平鎮遭殺害焚屍，當時案情陷入膠著，警方曾在現場豎立告示牌，籲請目擊者提供線索。圖／聯合報系資料照

桃園 殺人

延伸閱讀

月光族找13歲少女玩「三日情人」 嘿咻4次下場判4年6月

朱立倫談桃園：賴清德最希望我打下來 鄭文燦會掛一半

55歲美魔女溫碧霞曬少女感美照　驚見昔台灣球壇「漂亮寶貝」

男與少女交往半年性交101次 流產仍不放過她

相關新聞

23年前害少女遭虐成焦屍的西施也減刑 判決原因曝光

桃園林姓台日混血少女23年前遭殺害、焚屍，檢警去年重啟調查，發現是同在檳榔攤上班的西施陳茹華懷疑林女偷錢、且懷疑林女愛上...

星聚點扛不住431萬租金 告房東求「打折」判決出爐

星聚點KTV受新冠肺炎疫情影響，無法承受高額租金，除西門店今年5月停業，復興館也無法負擔每月431萬元租金，提民事訴訟請...

疫情耽擱立委貪瀆案 台北地方法院下周密集審徐永明

立委集體貪瀆案因疫情警戒耽擱實體開庭已久，台北地方法院排訂本月10日起傳喚時代力量黨前黨主席、前立委徐永明密集進行詰問證...

埋爐碴12萬噸毀後壁農地！至少花9.4億清理 南檢起訴兄弟檔

台南環保團體關注的台南市後壁區農地遭掩埋爐碴案，經台南地檢署調查，發現超翔公司在5公頃多農地挖堀深坑，掩埋爐碴等廢料逾1...

謝和弦直播辱罵吳宗憲「假鬼假怪臭卒仔」 辯躁症發作結果曝

藝人謝和弦，不滿藝人吳宗憲評論高以翔猝死言論，涉嫌直播辱罵吳宗憲，遭依公然侮辱罪嫌起訴，謝則供稱，直播時躁症發作，不知講...

黨職併公職領退休金不符轉型正義？大法庭明將審理

南投縣政府謝姓退休公務員，因參加救國團溢領97萬多元年資退休金給付，救國團經銓敘部命繳回後拒絕並提告，台中高等行政法院認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。