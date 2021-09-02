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23年前害少女遭虐成焦屍的西施也減刑 判決原因曝光
桃園林姓台日混血少女23年前遭殺害、焚屍，檢警去年重啟調查，發現是同在檳榔攤上班的西施陳茹華懷疑林女偷錢、且懷疑林女愛上她男友吳昶弘，向與吳一起經營檳榔攤的潘子鑑、陳諭詩進讒言，四人一起凌虐林女致死。桃園地方法院依殺人罪判陳女14年8月徒刑，高等法院今改判刑14年2月。
原本潘子鑑、陳諭詩一審遭處無期徒刑重刑，但二審周一時改判為14年6月徒刑，理由是「當時年輕、思慮欠周，考量案發已二十多年，刑罰加以處罰的必要性」，並兼衡犯罪動機、手段、犯後態度。但這理由遭不少民眾撻伐，有人質疑「司法有改革嗎？難怪私刑多」。
1998年12月9日下午，桃園平鎮靠近中山高速公路的一處涵洞草叢遭發現有具女性焦屍，面目全非、身分不明。當時古姓目擊者報案，檢方相驗屍體，但沒能確認被害人身分。去年5月，一名男子舉報，稱目擊案發經過，檢警重啟調查，確定死者是當時年僅17歲的林姓少女，循線查出是潘子鑑（42歲）、陳諭詩（43歲）、吳昶弘（40歲，通緝中）和陳茹華（38歲）所為。
高院指出，陳茹華因心生不滿，1998年12月初，她將林女拘禁在檳榔攤2樓的房間內，並與吳昶弘、陳諭詩一起毆打她，林女曾一度逃離，且逃離前氣得說要告發潘子鑑、吳昶弘、陳茹華吸毒，四人因而起殺意。林女除被毆打，又被用毛巾勒斃，遺體最後被燒得無法辨識。
高等法院認為陳茹華犯行凶殘，對被害人和家屬造成極大的痛苦，且一再翻供，沒有悔意，考量當時她的年紀還小，在本案中也不是主導角色，因為共犯潘子鑑、陳諭詩在8月30日時才由高院另一庭分別判14年6月徒刑，比陳茹華還輕，因此減為14年2月。
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