聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情耽擱立委貪瀆案 台北地方法院下周密集審徐永明
立委集體貪瀆案因疫情警戒耽擱實體開庭已久，台北地方法院排訂本月10日起傳喚時代力量黨前黨主席、前立委徐永明密集進行詰問證人程序，包括安排徐、趨勢民調公司總經理吳世昌同庭審判。
徐永明被控與立委蘇震清、陳超明、廖國棟等人涉SOGO案，檢方曾聲押徐，但未成功，其他3名立委一度羈押禁見，因合議庭審案發揮效率，經相關證據調查後都已交保。
今年5月5日新冠肺炎疫情升三級警戒之前，徐永明曾出庭控訴「檢察官先射箭，政治掮客後畫靶」，否認犯罪，徐還稱，他正當善意行使立委職權，卻被招搖撞騙的掮客集團利用等。
合議庭預計9月10日上午傳喚東吳大學法律學系教授胡博硯、經濟部國會聯絡人魏士綱作證，下午再傳喚徐永明前立委辦公室助理李承值作證，接受檢辯詰問。
此外，合議庭另排訂9月24日傳喚貪汙案「白手套」是知公關公司總經理郭克銘，9月29日傳喚太流公司前董事長李恆隆，10月1日再以證人傳喚徐永明、吳世昌相互作證釐清案情，之後進入辯論程序。
依起訴書資料，李恆隆、徐永明、郭克銘、吳世昌於2019年12月2日上午，在立法院徐永明辦公室內會面，期約由徐與東吳大學合辦公聽會，由徐借用立法院「紅樓」會議室作為會議場所，再共同具名發文施壓經濟部官員出席。
行、收賄雙方約定由吳世昌作為聯繫窗口，再以政治獻金名義將賄款匯入時代力量政治獻金專戶，事後，雙方聯繫有疏失，李恆隆沒有交付賄賂，徐涉期約收賄罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言