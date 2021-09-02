疫情耽擱立委貪瀆案 台北地方法院下周密集審徐永明

時代力量前主席徐永明涉貪。圖／聯合報系資料照

立委集體貪瀆案因疫情警戒耽擱實體開庭已久，台北地方法院排訂本月10日起傳喚時代力量黨前黨主席、前立委徐永明密集進行詰問證人程序，包括安排徐、趨勢民調公司總經理吳世昌同庭審判。

徐永明被控與立委蘇震清、陳超明、廖國棟等人涉SOGO案，檢方曾聲押徐，但未成功，其他3名立委一度羈押禁見，因合議庭審案發揮效率，經相關證據調查後都已交保。

今年5月5日新冠肺炎疫情升三級警戒之前，徐永明曾出庭控訴「檢察官先射箭，政治掮客後畫靶」，否認犯罪，徐還稱，他正當善意行使立委職權，卻被招搖撞騙的掮客集團利用等。

合議庭預計9月10日上午傳喚東吳大學法律學系教授胡博硯、經濟部國會聯絡人魏士綱作證，下午再傳喚徐永明前立委辦公室助理李承值作證，接受檢辯詰問。

此外，合議庭另排訂9月24日傳喚貪汙案「白手套」是知公關公司總經理郭克銘，9月29日傳喚太流公司前董事長李恆隆，10月1日再以證人傳喚徐永明、吳世昌相互作證釐清案情，之後進入辯論程序。

依起訴書資料，李恆隆、徐永明、郭克銘、吳世昌於2019年12月2日上午，在立法院徐永明辦公室內會面，期約由徐與東吳大學合辦公聽會，由徐借用立法院「紅樓」會議室作為會議場所，再共同具名發文施壓經濟部官員出席。

行、收賄雙方約定由吳世昌作為聯繫窗口，再以政治獻金名義將賄款匯入時代力量政治獻金專戶，事後，雙方聯繫有疏失，李恆隆沒有交付賄賂，徐涉期約收賄罪。