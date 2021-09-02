埋爐碴12萬噸毀後壁農地！至少花9.4億清理 南檢起訴兄弟檔

台南環保團體關注的台南市後壁區農地遭掩埋爐碴案，經台南地檢署調查，發現超翔公司在5公頃多農地挖堀深坑，掩埋爐碴等廢料逾12萬噸，經檢測鉻、鎳均數值偏高，部分區域土壤劣化，甚至寸草不生，經環保局委外調查估算清除處理費用至少9.4億多元，檢方認超翔公司賴姓兄弟涉違反廢棄物清理法罪嫌，偵結起訴。

檢方調查，賴姓兄弟於2007年5月30日成立超翔公司，分別擔任經營者、現場工地負責人。超翔公司以建材批發零售為業，實際主要經營項目為電弧爐不鏽鋼爐碴的篩分與銷售。2008年5月間起，在台南市後壁區嘉安段等農業區土地，未經許可設置爐碴堆置及篩分場，同年10月15日因未經許可，在該處堆置爐碴粒料，經當時的台南縣府依區域計畫法處以罰鍰。

2008年底，賴兄與林姓男子共同成立崴光公司，欲於相同地點設置乙級廢棄物處理場，並為使環境影響評估審查能順利通過，預定在環評委員擇定2009年7月20日現勘前，將原先非法爐碴再利用處理場遷移，逐漸將機具設備及爐碴移往西邊隔鄰農地。

然而，超翔篩分場西遷後，本應將原堆置爐碴廢料的土地恢復原狀，但賴姓兄弟選在嘉安段農牧土地，並將公司營運銷售殘餘無市場價值，廢棄不用的大量氧化碴及還原碴等事業廢棄物，棄置在農地現場。

且為了容納更多的空間供氧化碴及還原碴填埋，部分區域甚至挖掘4至5公尺深坑掩埋後再以土方覆蓋，掩飾犯行，總面積達5.118公頃，總數量為6萬872立方公尺，換算重量約12萬4788公噸，事後陸續自2010年6月至2012年間將土地轉手給林男，林男又於2013年至2014年間轉讓給不知情人士。

然而，農地經後壁區農會媒介，租給不知情的農民耕作，種植花生及玉米，但因氧化碴與還原碴滲出的強鹼，妨礙農作物生產，以及爐碴凝結硬化，妨礙農地開墾，造成收成不良。又經農民以農耕機翻鬆土壤，致地下掩埋的爐碴與地表土壤混合，致使農地惡化情形更為嚴重，部分地方更是寸草不生。

檢方指出，2019年間，台南市社區大學因發現該處土壤劣化，農作生長不良，經比對歷史資料後，發現不法而檢舉。去年4月7日農糧署、農業試驗所及台南社大現地採集土壤檢驗，依植物生長情形採集6點，其中無植物地區的三處檢測點以王水消去法檢驗，鉻、鎳均數值偏高，PH值為10.7、9.6、11.0，超過玉米生長參考值7.0。