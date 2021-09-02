高市府技工涉竄改程式貪污 環保局允更新系統稽查

高雄南區資收廠保養地磅站電腦洪姓技工，涉勾結業者竄改程式收回扣。資收廠長今表示，將檢討更新地磅站資訊系統，輪調工作人員，加強稽查等，以防止類似情形再發生。

針對市府環保局技工涉貪，高雄市政府環保局南區資源回收廠長林璨銘今天接受媒體聯訪說明，這件案子是一名環保局組長在今年2月上旬過年前進行例行性抽查時，發現有某幾台載運廢棄物車輛在電腦顯示的重量特別輕。

經環保局內部討論和詳細清查後，市府主動移請市府政風處跟檢廉單位偵辦，目前收押的9人內，其中洪姓資源回收廠技工是負責地磅平台系統的檢查維護。

他說，由於內部發現是這3年多的資料比較有問題，因此懷疑是電腦系統出問題，環保局也為此檢討更新地磅資訊系統，並輪調工作人員，杜絕弊端。

高雄環保局南區資收廠負責保養事業廢棄物地磅資訊系統電腦洪姓技工，涉與電腦和環保業者勾結竄改程式，透過短報廢棄物重量再向業者收取回扣，初估圖利業者上億。

此外，因洪男月薪3萬多卻開賓士、戴名錶，家中更有大筆現金，優渥生活和收入不成比例。因此遭檢廉單位懷疑是竄改系統短報廢棄物重量圖利業者，再藉此要求收取回扣。目前洪男相關涉案人士等9人昨晚全遭雄檢依貪污治罪條例聲押獲准，全案擴大偵辦中。