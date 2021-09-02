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謝和弦直播辱罵吳宗憲「假鬼假怪臭卒仔」 辯躁症發作結果曝
藝人謝和弦，不滿藝人吳宗憲評論高以翔猝死言論，涉嫌直播辱罵吳宗憲，遭依公然侮辱罪嫌起訴，謝則供稱，直播時躁症發作，不知講得這麼嚴重。士林地方法院今天宣判，依照公然侮辱罪，判處拘役20日，可易科罰金2萬元。
全案起源於，2019年12月，謝和弦因不滿吳宗憲評論高以翔猝逝原因，透過臉書直播公然侮辱吳宗憲，指名道姓「吳宗憲...裝什麼台灣大哥」，假鬼假怪，辱罵臭卒仔、三字經等語，謝也激動的說「你怎麼不說是韓國人把你的懶趴弄不見的」「你他嗎說是韓國害死他的」直播內容經媒體報導後，以「謝和弦再嗆吳宗憲」廣為轉載傳播。
謝和弦供稱，那陣子狂開直播，真的不知自己講的那麼嚴重、不知道有講那麼多；媒體拍出來的影片，可以看出眼神、談吐非常不正常。
士林地院今年8月言詞辯論，謝和弦沒到庭，但事前提出的就醫紀錄、診斷證明等，聲稱患有雙向情緒障礙症，且最近一次躁症發作，曾住院治療一個月。
法院安排謝和弦精神鑑定，醫院回函指稱，謝因躁症發作等，辨識行為能力違法或欠缺辨識行為能力「顯著降低」症狀若嚴重時，會影響對外界的判斷力。
吳宗憲的委任律師則稱，躁症應非持續狀態，認為無顯著降低影響其行為，加上犯後迄今未道歉、傳喚未到庭，沒有悔意，請法院不得給予減刑。
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