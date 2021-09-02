星聚點扛不住431萬租金 告房東求「打折」判決出爐

星聚點KTV受新冠肺炎疫情影響，無法承受高額租金，除西門店今年5月停業，復興館也無法負擔每月431萬元租金，提民事訴訟請求房東調整租金，台北地方法院判星聚點敗訴。

星聚點提告主張，公司復興館從2009年承租，租約至2024年為止，每月租金高達431萬元，至今12年來已支付6億元給房東噶瑪蘭興業公司，也從未拖欠租金；未料，新冠肺炎疫情爆發以來，業績大受影響，公司已無力負擔租金。

星聚點指出，公司曾發函給噶瑪蘭興業公司請求調整租金，但對方只同意調減15%租金3個月，且疫情減緩後需要補回差額。疫情期間，配合政府政策，消費者不可能戴口罩唱歌，加上包廂是半密閉空間，大大減少消費者來店意願，公司也向銀行申請紓困來支付租金和員工薪資。

再者，縱使微解封後，KTV仍在禁止營業範圍內，公司虧損加劇只能咬牙苦撐，西門店更被迫營業，虧損超過2億元；又2003年SARS期間，法院有判決調整租金或經營使用費，新冠肺炎又比SARS更難控制，也非特定季節、有治療方法的流行性病毒所能比擬。

星聚點表示，其他分店包括旗艦店、板橋店，房東皆同意調整租金，即使是結束營業的西門店，房東在停業前也願減租5至7成，請求噶瑪蘭興業公司調降70％租金，為129萬餘元。

噶瑪蘭興業公司抗辯，星聚點承租已超過10年，租賃期間內不調整租金，是租約條款；新冠肺炎雖是新發現病毒，但有傳染力的流行性病毒幾乎每年都會發生，甚至同時不只一種，因此並非「無法預期之事」。

另政府提供企業紓困、補助勞工薪資等方案，使星聚點營業成本大為降低，但星聚點卻要求長期調降70%租金，令人難以信服；公司也於去年2月同意星聚點暫緩繳交15%租金，已是能力範圍內最大誠意。

法院認為，根據星聚點提供的資料，至多只能證明租約期間發生疫情、政府防疫措施，產生營收短收情形，但營收短收原因眾多，會伴隨市場狀況、消費習慣而有改變，是身為承租人應該承擔的風險之一。

判決指出，參考美國聯邦地方法院法官曾表示的意見，新冠肺炎疫情嚴重，觸發做成艱困的公共政策，但制定對人民有利的政策，例如由政府補貼房東，以確保禁止房東逼遷房客得禁令，這是政治部門的事，而不是法院應做的事。