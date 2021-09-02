現在追從前退休金 公法學者：國家不應清算

蔡政府「轉型正義」年金改革包括追討「黨職併公職」溢領退休金，不過，立法院制定「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」有所疏漏，爭議不斷，有學者認為，國家不應對舊時代的人事清算、鬥爭。

東吳法律系教授陳清秀表示，當年在黨國體制之下，政黨機關即準國家機關，國家為了培養人才，讓人才為國家所用，同意讓有才能者協助政府從事公共服務的事業，像企業延攬與挖角人才一樣，是非常好的舉才制度。

陳清秀說，如今價值觀變遷，政府對當年好的人事制度加以清算、鬥爭，讓轉職的人才忽然受到處罰，成為無辜受害者，行政作為不符合正當性、也不合理，因此認為法律不應該溯及既往。

東吳法律系教授胡博硯認為，自條例文義上解釋，似是請求權時效的問題，但既使交由大法庭去統一見解，還是難以解決轉型正義的問題；胡表示，爭議會產生是立法委員立法時「頭太燒」、沒有思慮清楚，造成立法上的疏漏。

2017年立法院三讀通過條例時，要求2018年5月11日前，繳還溢領的「黨職併公職」退休金，卻因延遲追討，導致相關團體提告皆勝訴，打臉蔡政府的改革政策。

社團年資處理條例第五條立法歷程中，條文設計有兩個版本，分別為提案委員陳其邁版本與時代力量黨團版本，其中關於命返還期間的規定，前者提案為本條例實施後兩年，後者則無期間限制。

時代力量提案目的指出，我國昔日長期經歷黨國威權統治，考試院罔顧公務員法令體制，將不具公務機關地位的政黨與相關機構團體的年資，採計為公務員退休年資，不符實質法治國原則的要求。

為徹底解決威權統治遺緒，因此以專法處理公教人員退職、退休併計黨務年資所溢領的退職、退休給與，但當初立法討論過程中，沒有提到第五條規定的「一年」追討性質為何。