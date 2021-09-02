黨職併公職領退休金不符轉型正義？大法庭明將審理

南投縣政府謝姓退休公務員，因參加救國團溢領97萬多元年資退休金給付，救國團經銓敘部命繳回後拒絕並提告，台中高等行政法院認為已逾一年請求權時效，判救國團勝訴，案經上訴，最高行政法院認為法律有歧異，裁定提交大法庭統一見解，將於明日開庭。

依照「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」第五條規定，追繳公職人員年資併社團專職人員年資（黨職併公職）溢領退休金，應在該條例施行一年內為之。

考試院前院長關中、僑委會前委員長焦仁和遭銓敘部追繳數百萬元，兩人提告，台北高等行政法院認為，銓敘部發函送達兩人時已超過一年期限，請求權時效消滅，各判兩人勝訴，銓敘部須全數返還兩人款項。

關、焦兩案中，銓敘部主張，「一年」是「訓示規定」，且應等銓敘部重新核定發函後起算時效，不然不知道到底追繳多少款項，大法庭是否有機會讓銓敘部翻盤追回款項？值得關注。

事實上，「訓示規定」並沒有法律效果，屬於公務員通常性指導或指示上的規定，法界人士指出，撇除黨產案的保全處分，本案是最高行首度對於「轉型正義」案件實際表態。

本案緣於謝姓公務員經銓敘部審定自2011年7月2日退休生效，謝從1978年8月至1991年1月參加救國團共12年6個月，於退休時，經銓敘部採認得辦理公保養老給付優惠存款年資，並據以計算得辦理優惠存款金額。

之後，銓敘部依社團年資處理條例第四條規定，發函扣除其已採計的投保年資後，重行核計其優惠存款金額，並自2018年5月12日起，改依重行核計優惠存款金額計息，南投縣政府再依銓敘部審定結果，命救國團返還謝溢領的優惠存款利息共97萬9726元。

救國團不服提告，台中高等行政法院認為銓敘部雖於2018年5月11日作成追繳函，但遲至2018年5月21日送達，已逾一年期限有公法權利消滅的情事，追繳函違法，判救國團勝訴。

銓敘部上訴後，最高行第四庭認為法律有歧異，經徵詢程序後，裁定提交大法庭統一見解；第四庭指出，本案法律爭議為社團年資處理條例第五條第一項中，「一年」的性質究為特別規定的公法上請求權時效？或訓示規定？