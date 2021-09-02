快訊

打3劑疫苗仍確診！國內首見俄羅斯疫苗「突破性感染」

年輕人打BNT恐有副作用？ 指揮中心：十萬分之一機率心肌炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人民聲請法官評鑑1年來0成立？ 關鍵：拿法律見解聲請

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

法官法去年修法，人民可直接針對法官或檢察官的違失行為請求評鑑，但民間司改會指法官法新法施行1年，人民請求法官、檢察官個案評鑑的案件卻1件都沒成立，質疑評鑑委員會是否能傾聽人民的聲音。司法院則回應，法官評鑑委員會「外部委員高達7成」，並非體制內人員，且民眾多是以不得聲請評鑑的法律見解來聲請，才無法成案。

法界人士表示，民眾打訴訟一定有輸有贏，新制讓人民都可以聲請法官評鑑，輸的一方若認為法官判得不對就聲請，理由多是「法律見解有問題」，不符聲請條件自然會被篩掉；但民眾聲請未被採納，一定又覺得「不公平」，形成司法難以被信任的惡性循環。

司法院表示，自法官法「個案評鑑新制」施行以來，司法院積極提供民眾申請評鑑管道，並協助諮詢事宜，法官評鑑委員會受理民眾提出的評鑑申請後，都有善盡調查義務，包括調取法庭錄音並勘驗、通知民眾補正。

評鑑委員會委員共13人，其中外部委員9人（學者及社會公正人士由原本的4人增至6人、另有律師3人），占全體委員近7成，目的就是要廣納社會各界多元觀點，獨立、公正行使權限，司法院強調評鑑委員並不是體制內的人。

司法院援引2020年「律師對司法改革成效認知調查」，指各法院法官的開庭態度確有明顯改善，因「法律見解」不得聲請評鑑，但評鑑的民眾多是以法律意見來聲請，也就造成「無法成案」的結果。

個案評鑑新制實施以來，從去年7月17日至今年7月31日止，法評會共收案300件，審結159件，其中有1件成立，並送職務法庭審理。司法院表示，若以過往資料來看，舊制反而曾出現1年0件成立的狀況。

舊法規定法官評鑑可由特定民間團體請求，但新法直接將請求對特定法官進行個案評鑑的權利交還給人民，不用「繞道、假手他人」，而且律師公會仍可以申請法官評鑑。司法院表示，現制採「雙軌申請制」，制度的目的是汰除不適任法官，讓人民更信任司法。

立委吳玉琴（左起）、司改會法官法再造修法專組召集人黃旭田、司改會董事長林永頌等呼籲打造親民、便民、有效能的評鑑制度，以免成效不彰的評鑑制度再度損及民眾對司法的信任。記者曾學仁／攝影
立委吳玉琴（左起）、司改會法官法再造修法專組召集人黃旭田、司改會董事長林永頌等呼籲打造親民、便民、有效能的評鑑制度，以免成效不彰的評鑑制度再度損及民眾對司法的信任。記者曾學仁／攝影

司法院 律師 檢察官

延伸閱讀

友邦貝里斯獨立40周年 吳釗燮代表蔡總統電話祝賀

修正國賠要件 律師：現行獨厚法官、檢察官 對公務員不公

吳釗燮賀貝里斯獨立40週年 邀總理率團訪台

國賠法擬放寬至國民法官審判 司法院：不解

相關新聞

星聚點扛不住431萬租金 告房東求「打折」判決出爐

星聚點KTV受新冠肺炎疫情影響，無法承受高額租金，除西門店今年5月停業，復興館也無法負擔每月431萬元租金，提民事訴訟請...

聽陌生小孩喊「爸爸」崩潰！男友隱瞞已婚她瞬變小三

一名女子以結婚為前提和李姓男子交往8個月，她某日在外巧遇男友，意外發現男友身後跟著2名小孩，還問「爸爸，為何走那麼快」，...

桃園男打高端後身故 家屬求加驗法醫回「驗那個沒有意義」

桃園溫姓男子8月23日施打高端疫苗，同月25日猝逝，家屬質疑死因和疫苗有關聯，桃園地檢署解剖相驗後，家屬在臉書PO文質疑...

謝和弦臉書直播辱罵吳宗憲 辯躁症發作 結果曝

藝人謝和弦，不滿藝人吳宗憲評論高以翔猝死言論，涉嫌直播辱罵吳宗憲，遭依公然侮辱罪嫌起訴，謝則供稱，直播時躁症發作，不知講...

黨職併公職領退休金不符轉型正義？大法庭明將審理

南投縣政府謝姓退休公務員，因參加救國團溢領97萬多元年資退休金給付，救國團經銓敘部命繳回後拒絕並提告，台中高等行政法院認...

現在追從前退休金 公法學者：國家不應清算

蔡政府「轉型正義」年金改革包括追討「黨職併公職」溢領退休金，不過，立法院制定「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。