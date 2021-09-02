人民聲請法官評鑑1年來0成立？ 關鍵：拿法律見解聲請

法官法去年修法，人民可直接針對法官或檢察官的違失行為請求評鑑，但民間司改會指法官法新法施行1年，人民請求法官、檢察官個案評鑑的案件卻1件都沒成立，質疑評鑑委員會是否能傾聽人民的聲音。司法院則回應，法官評鑑委員會「外部委員高達7成」，並非體制內人員，且民眾多是以不得聲請評鑑的法律見解來聲請，才無法成案。

法界人士表示，民眾打訴訟一定有輸有贏，新制讓人民都可以聲請法官評鑑，輸的一方若認為法官判得不對就聲請，理由多是「法律見解有問題」，不符聲請條件自然會被篩掉；但民眾聲請未被採納，一定又覺得「不公平」，形成司法難以被信任的惡性循環。

司法院表示，自法官法「個案評鑑新制」施行以來，司法院積極提供民眾申請評鑑管道，並協助諮詢事宜，法官評鑑委員會受理民眾提出的評鑑申請後，都有善盡調查義務，包括調取法庭錄音並勘驗、通知民眾補正。

評鑑委員會委員共13人，其中外部委員9人（學者及社會公正人士由原本的4人增至6人、另有律師3人），占全體委員近7成，目的就是要廣納社會各界多元觀點，獨立、公正行使權限，司法院強調評鑑委員並不是體制內的人。

司法院援引2020年「律師對司法改革成效認知調查」，指各法院法官的開庭態度確有明顯改善，因「法律見解」不得聲請評鑑，但評鑑的民眾多是以法律意見來聲請，也就造成「無法成案」的結果。

個案評鑑新制實施以來，從去年7月17日至今年7月31日止，法評會共收案300件，審結159件，其中有1件成立，並送職務法庭審理。司法院表示，若以過往資料來看，舊制反而曾出現1年0件成立的狀況。